Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»

Появились новые кастинговые подробности постапокалиптического экшен-триллера «Песок и камни», главную роль в котором сыграет Николас Кейдж. По сведениям Deadline, вместе с актером в фильме снимутся Джейден Мартелл («Телефон мистера Харригана»), Макс Дженкинс («Затерянные в космосе») и Сэди Совералл («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Действие развернется в постапокалиптическом малонаселенном мире, а в центре повествования окажется мужчина по имени Пол (Кейдж) и его сыновья-близнецы — Джозеф (Мартелл) Томас (Дженкинс). Они проживают в изоляции, находясь в постоянном страхе из-за ужасающих вечно голодных монстров, которые начинают орудовать при наступлении темноты. После того как один из подростков совершает роковую ошибку, чудовища приходят и за ними. Теперь главным героям необходимо как можно быстрее реализовать отчаянный план по выживанию.

Режиссером выступает клипмейкер Бен Брюэр, до этого сотрудничавший с Кейджем над триллером «Доверие». Сценарий написал Майкл Найлон, автор боевика с Джейсоном Момоа «Дикий». Съемки уже официально стартовали и проходят сейчас в Дублине, Ирландия.