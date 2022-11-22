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Киноафиша Новости Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»

Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»

22 ноября 2022 11:56
Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»

Фильм о семье, которой приходится спасаться от монстров.

Появились новые кастинговые подробности постапокалиптического экшен-триллера «Песок и камни», главную роль в котором сыграет Николас Кейдж. По сведениям Deadline, вместе с актером в фильме снимутся Джейден Мартелл («Телефон мистера Харригана»), Макс Дженкинс («Затерянные в космосе») и Сэди Совералл («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»

Действие развернется в постапокалиптическом малонаселенном мире, а в центре повествования окажется мужчина по имени Пол (Кейдж) и его сыновья-близнецы — Джозеф (Мартелл) Томас (Дженкинс). Они проживают в изоляции, находясь в постоянном страхе из-за ужасающих вечно голодных монстров, которые начинают орудовать при наступлении темноты. После того как один из подростков совершает роковую ошибку, чудовища приходят и за ними. Теперь главным героям необходимо как можно быстрее реализовать отчаянный план по выживанию.

Режиссером выступает клипмейкер Бен Брюэр, до этого сотрудничавший с Кейджем над триллером «Доверие». Сценарий написал Майкл Найлон, автор боевика с Джейсоном Момоа «Дикий». Съемки уже официально стартовали и проходят сейчас в Дублине, Ирландия.

Фото: Legion-Media; Personal Courtesy; Cathryn Farnsworth; Pip
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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