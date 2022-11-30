Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»

В сети появился дебютный трейлер анимационного спин-оффа кассовой кинотрилогии Шона Леви «Ночь в музее», где в обновленной форме вернется множество знакомых персонажей. Премьера мультфильма с подзаголовком «Камунра снова восстает» состоится 9 декабря на стриминговом сервисе Disney+.

В оригинальных фильмах с Беном Стиллером речь шла о чудесах, которые происходили по ночам в Американском музее естественной истории — после захода солнца все экспонаты оживали. Следил за всем этим ночной сторож Ларри Дэйли. В анимационном продолжении акцент сместится на его сына Ника, который идет по стопам отца. На период летних каникул парень вынужден подменить своего родителя. К счастью, юноша не понаслышке знаком с происходящим. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда коварный египетский правитель Камунра сбегает и пытается открыть портал в подземный мир Египта, чтобы освободить свою армию мертвецов. Задача Ника — помешать злобному плану фараона. Помогать парню будут давние друзья в лице Теодора Рузвельта, Джедидайи, Октавия и Сакагавеи.

Персонажа Стиллера в мультике озвучил звезда «Шазама!» Закари Ливай, а Ника голосом обеспечил Джошуа Бассетт. Роль покойного Робина Уильямса отошла Томасу Леннону, а в остальном голосовом касте задействованы Стив Зан, Джек Уайтхолл, Киран Секвойя, Акмаль Сале, Алис Исааз, Джэми Деметриу и Гиллиан Джейкобс.

Режиссурой мультфильма занимался Мэтт Дэннер («Hot Wheels. Мегатрасса»). Сценарий написали авторы «Ледникового периода: Приключения Бака» Рэй Де Лаурентис и Уильям Шифрин. Режиссер кинофраншизы Шон Леви выступает в качестве исполнительного продюсера.