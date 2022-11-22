Опровержение

3 сентября 2022 года на сайте «Киноафиша» был опубликован материал «Вовсе не милые шутники: самые громкие скандалы “Уральских пельменей” прогремели в Сети».

Приведенная в статье информация о том, что Сергей Нетиевский обворовал коллег по шоу «Уральские пельмени» оказалось ложной, так как все уголовные разбирательства в отношении артиста на основании заявлений коллектива «Уральские пельмени», прекращены за отсутствием состава преступления.

Портал «Киноафиша» опровергает приведенные в материале сведения, а также проносит извинения Нетиевскому С. А и читателям за публикацию недостоверной информации.