Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Опровержение

Опровержение

22 ноября 2022 17:53
Опровержение

3 сентября 2022 года на сайте «Киноафиша» был опубликован материал «Вовсе не милые шутники: самые громкие скандалы “Уральских пельменей” прогремели в Сети».

Приведенная в статье информация о том, что Сергей Нетиевский обворовал коллег по шоу «Уральские пельмени» оказалось ложной, так как все уголовные разбирательства в отношении артиста на основании заявлений коллектива «Уральские пельмени», прекращены за отсутствием состава преступления.

Портал «Киноафиша» опровергает приведенные в материале сведения, а также проносит извинения Нетиевскому С. А и читателям за публикацию недостоверной информации.
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Читать далее 21 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Читать далее 22 ноября 2022
Related video