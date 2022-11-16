Завершились съемки российского комедийного сериала «Сексоголики»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания «КИНОПЧЁЛЫ» объявили о завершении съемок комедийного сериала «Сексоголики». Главные роли в шоу сыграли Дарья Мельникова («Папины дочки»), Никита Еленев («Значит любит»), Глеб Пускепалис («9 дней и одно утро») и Максим Лагашкин («Отчаянные дольщики»).

Главная героиня — молодая девушка Саша (Мельникова), которая вскоре собирается выйти замуж. Однако на ее пути к счастливой семейной жизни встает непреодолимая проблема: героиня является сексоголиком, но никак не может признаться в этом своему жениху Андрею (Еленев), ведь он может не принять это и попросту бросить ее. Из-за постоянной необходимости скрывать свои порывы страсти Саша начинает попадать в самые нелепые ситуации, пока Андрей вынужден гадать, что же стало причиной такого странного поведения его любимой. Безумие продолжает нарастать, и вот прямо перед свадьбой Саша чудом избегает срыва, чуть не изменив жениху с парнем из приложения для знакомств.

Режиссером сериала выступила Яна Гладких, ранее работавшая над сериалом AMORE MORE и фильмом «Красотка в ударе». Сценарий написала Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Звоните Совершенно летию»).

Первый сезон «Сексоголиков» будет состоять из шести серий. Он выйдет на экраны в следующем году, точная дата пока неизвестна.