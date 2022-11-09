В прокат выходит отечественное роуд-муви для всей семьи «Звезды мне укажут путь»

Уже завтра компания Russian World Vision выпускает в российский прокат трогательное семейное роуд-муви «Звезды мне укажут путь», в котором рассказывается о непростых взаимоотношениях между непутевым отцом и его десятилетней дочкой.

В центре повествования окажется юная Александрина, которая проживает вместе с матерью в крохотном южном городке. Девочка мечтает стать музыкантом, как и ее сбежавший отец Гена. Мужчина давным-давно оставил семью, чтобы посвятить себя музыке, но успехов он не снискал. У непутевого родителя появляется второй шанс на возобновление отношений с дочкой, когда талантливую Сашу приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную академию. В этой поездке сопроводить ее может только Гена. Так, герои отправляются в захватывающее дорожное путешествие из родного маленького городка в далекую и большую столицу.

Главные роли в фильме сыграли Елизавета Бугулова («Последний богатырь: Корень зла») и Иван Соловьев («Любовь и другие иллюзии»). В остальной актерский состав вошли Алена Чехова, Анастасия Абаджиди, Светлана Глинка, Евгений Журавкин, Ирина Демидкина, Анатолий Бобер и Андрей Бронников. Режиссером выступил Филипп Абрютин («Саня, газуй!»), сценарий вместе с ним написали Дарья Серенко («Джулур: мас-рестлинг») и Дарья Масловская («Сама дура»).