Netflix готовит полнометражный фильм и анимационный сериал по видеоигре Gears of War

Уже очень давно планируемая экранизация игрового шутера Gears of War наконец обрела новый дом. По данным западных СМИ, правами на материал заручился потоковый сервис Netflix. Медиагигант провел несколько длительных раундов переговоров и в конкурентной борьбе сумел договориться с разработчиками из The Coalition.

План состоит в том, чтобы сделать масштабный художественный фильм, а потом анимационный сериал для взрослых. Если аудитория ответит положительно, это будет лишь началом. Никаких творческих деятелей к франшизе пока не прикрепили, но действующий руководитель отдела оригинальных фильмов Netflix Скотт Стубер долгое время интересовался экранизацией — он буквально стоял у ее истоков.

Оригинальная игра вышла шестнадцать лет назад. В центре повествования — группа отважных солдат из подразделения «Дельта» под управлением сержанта Маркуса Феникса. Военные сражаются с вылезшей из глубин ордой жуткой саранчи. Последние угрожают людской расе и сеют сплошной хаос, поэтому бойцам необходимо любыми методами подавить врага.

В 2018 году, когда фильм Gears of War находился в разработке Universal Pictures, сценарием занимался Ф. Скотт Фрэйзер («Три икса: Мировое господство»), но Netflix начнет все с чистого листа.