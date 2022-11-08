Сериал «Миллион мелочей» завершится пятым сезоном

Телеканал ABC объявил о закрытии сериала «Миллион мелочей». Пятый сезон драматического шоу, выход которого запланирован на 8 февраля следующего года, станет для него последним.

Главные роли в сериале исполняли Дэвид Джунтоли («Гримм»), Романи Малко («Дурман»), Эллисон Миллер («Папе снова 17»), Кристина Моусес («Изоляция») и другие.

Сериал «Миллион мелочей» повествует о группе хороших друзей, которые решают жить более полной жизнью после того, как узнают о неожиданной смерти близкого товарища.

Автором сериала выступил DJ Нэш, который уже прокомментировал новость о его закрытии в своем заявлении:

«Я знаю, что новость о финале шоу может быть грустной для многих людей, но я всегда знал, что хочу следовать за этими героями в течение пяти сезонов, а затем оставить их. Когда мы начали делать наш сериал, я и представить себе не мог, что вокруг него образуется такое дружное сообщество фанатов, которые будут собираться вместе, смотреть его, делиться друг с другом своими переживаниями, болью и, в конечном счете, своим истинными победами. Я так благодарен всей нашей команде, которая вложила все силы в создание этого проекта».

В первые годы своего выхода «Миллион мелочей» был одним их самых популярных драм ABC, однако со временем рейтинги шоу сильно упали. Тем не менее, последнему на данный момент четвертому сезону за 35 дней после премьеры удалось увеличить общее количество зрителей сериала на 249%, а размер аудитории в возрасте 18-49 лет и вовсе возрос на 581%.