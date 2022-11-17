Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание»

Отечественный кинематограф значительно продвинулся за последние годы, особенно в жанре триллера. Наглядным подтверждением является этот сериал. По словам создателей, референсом для них стал культовый многосерийный проект «Остаться в живых», в котором история главного героя отображается в виде флешбэков.

На 12-м этаже высотного здания располагается офис колл-центра «Интернет-магазин для взрослых». В один из дней, когда сотрудники появляются на работе, им сообщают, что в здании заложена бомба. Неизвестные садисты, которые называют себя Папой и Мамой, выдвигают требования. Вскоре героям предстоит узнать о себе много нового.

Колл-центр

Еще один кинопродукт российского производства порадовал высоким качеством и захватывающим сюжетом. Сериал вышел на международную арену: в 2016 году права на показ с субтитрами были проданы Японии.

Это история о том, как 11 человек оказались закрыты в подземном бункере. Они впервые видят друг друга. Никто не может вспомнить, как попал сюда. И самое страшное, они даже не догадываются, что происходит снаружи. Этих людей представители влиятельной корпорации «Вершина» собираются использовать в качестве подопытных кроликов. Они хотят создать безупречного человека, который будет выполнять все пожелания творца.

Выжить после

Южнокорейский сериал произвел настоящий фурор в 2021 году. Проект побил все рекорды по просмотрам, а мемы по его мотивам появились во всех социальных сетях. Даже конкуренты высоко оценили работу авторов драмы, отметив оригинальный сюжет и смелость сценаристов.

«Игру в кальмара» окрестили синтезом «Пилы», «Королевской битвы» и «Голодных игр» — и в этом есть здравый смысл. По сюжету, 456 человек, которые погрязли в долгах, попадают на закрытый остров и принимают участие в смертельном поединке. Чтобы победить, они должны справиться с 6 испытаниями по мотивам детских игр.

Игра в кальмара

И вновь российский сериал привлек внимание аудитории высоким качеством, зрелищностью и мистическим сюжетом. Многие зрители отметили схожесть картины с культовым многосерийным проектом «Твин Пикс» и норвежским снежным нуаром.

Хозяин урановых рудников Юрий Кобрин в родном Чангадане слывет царем и богом. Его дело процветает, и кажется, что Кобрину ничто не угрожает. Но все меняется, когда дочь миллиардера таинственно погибает. Для поисков убийцы из Москвы приезжает толковый следователь, который с головой погружается в тайны семьи Кобриных.

Мертвое озеро

Мрачный колоритный сериал, основанный на коми-пермяцкой мифологии и традициях древних народностей, тоже понравится любителям загадочных историй о выживании в дикой местности, мистики и патриотического подхода к ужасу.

Молодой парень по имени Егор Чудинов едет искать своих родителей, которые исчезли во время экспедиции по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя девушками, с которыми познакомился случайно, молодой человек изучает земли, живущие по своим многовековым обычаям. Здесь таинственная природа, в землянках обитают отшельники, а с заболеваниями приходят к ведуньям. К тому же где-то посреди непроглядной лесной чащи бродит медвежий шаман...

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Территория

Российский сериал о настоящей опасности не оставит равнодушным любителей приключенческих боевиков и экшена. Это история о том, как два московских агента выдают себя за туристов и пытаются выжить в условиях суровой тайги.

В скромном таежном городке процветает противозаконный золотой прииск, которым заправляет местный воротила Мотыль вместе со своим приспешником Степой. В своих фантазиях тот уже давно потеснил шефа и сам возглавил добычу драгоценного металла. Однако сколько ниточке нм виться.... Конечно, нелегальное дело привлекает внимание спецслужб, и в тайгу едут двое столичных агентов...

Выжить любой ценой

Мистический триллер с Иваном Янковским в главной роли снят по мотивам романа Дмитрия Глуховского. Писателю повезло, поскольку во второй раз, после экранизации «Текста», в картине по его сценарию появляется внук Олега Янковского — один из самых интересных и одаренных актеров своего поколения. Обладатель громкой фамилии бесстрашно простился с амплуа «золотого мальчика», отдав предпочтение серьезному кино.

Это история о пяти молодых москвичах, которые прячутся в монастыре возле селения Топи. Они относятся к происходящему как к приключению, но у судьбы на их счет другие планы. В пути ребят подстерегает немало опасностей и таинственных событий. Вскоре герои всерьез начинают сомневаться в реальности происходящего.

Топи

Японский научно-фантастический сериал заслужил внимание публики за яркое визуальное оформление, блестящую операторскую работу и реалистичные сцены насилия. Интересно, что большая часть знаменитых сцен была снята в студии с зелеными экранами, где дизайнеры воссоздали копию известного пешеходного перехода и станции Сибуя, где происходит действие сериала.

Согласно сюжету, события разворачиваются в мрачном и пустынном Токио. Главные герои вынуждены принимать участие в опасных играх, вид и уровень сложности которых определяют игральные карты. Уцелевшим в первой игре участникам вручают «визы», которые продлеваются тем дольше, чем больше они сражаются. По истечении срока действия визы игроков уничтожают с помощью красных лазерных лучей.

Алиса в Пограничье

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Лорен Оливер, она же явилась сценаристом и одним из продюсеров многосерийной ленты. Многих зрителей привлекло участие в этом проекте Рэя Николсона, сына трижды оскароносного Джека Николсона.

47 старшеклассников хотят поскорее уехать из своего унылого захолустья, где окончили школу, но сделать это нелегко. Сначала им предстоит поучаствовать в опасном и рискованном состязании, победитель которого получит огромный денежный приз и возможность уехать. Но сначала ему нужно выжить...