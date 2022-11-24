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Киноафиша Новости Звезда «Аббатства Даунтон» и «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в драме «Этот город»

Звезда «Аббатства Даунтон» и «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в драме «Этот город»

24 ноября 2022 17:17
Звезда «Аббатства Даунтон» и «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в драме «Этот город»

Автором шоу выступает создатель «Острых козырьков».

Как сообщает Deadline, звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери была утверждена на главную роль в драматическом сериале «Этот город» (This Town) от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта.

Съемки шестисерийного проекта пройдут в Бирмингеме. В сериале также снимется целый ряд других известных британских актеров, в числе которых Николас Пиннок («За жизнь») и Дэвид Доусон («Мой полицейский»).

«Этот город» расскажет о большой семье и четырех молодых людях, увлеченных ска-музыкой и двухтональным стилем, появившимся в Ковентри и Бирмингеме в конце 1970-х и начале 1980-х. Это направление было невероятно популярно у широких масс и смогло объединить молодежь самых разных рас и национальностей.

По словам Найта, для него это очень личный проект:

«Этот проект очень близок моему сердцу. Это история эпохи, которую я пережил и хорошо знаю. В фильме будут персонажи, с которыми, как мне кажется, я вырос. Это признание в любви к Бирмингему и Ковентри, но я надеюсь, что люди со всего мира смогут оценить его».

Ранее телеканал BBC сообщил, что музыкальная студия Mercury Studios выступает сопродюсером фильма и в данный момент «собирает группу высококлассных музыкальных исполнителей, которые помогут создать саундтрек».

Помимо «Аббатства Даунтон», многие зрители также могут знать Докери по фильму «Джентльмены» Гая Ричи и сериалу «Забытые богом». За свою карьеру актриса четыре раза была номинирована на премию «Эмми» и один раз — на «Золотой глобус».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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