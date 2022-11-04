Писатель и его новая знакомая раскрывают свое прошлое в трейлере ромкома «Дневник Ноэль»

Netflix опубликовал официальный трейлер рождественской романтической комедии «Дневник Ноэль». Главные роли в фильме сыграли Джастин Хартли («Тайны Смолвиля»), Барретт Досс («Пожарная часть 19»), Джеймс Римар («Чудо на 34-й улице») и Бонни Беделиа («Крепкий орешек»). Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Пола Эванса.

Фильм повествует о популярном писателе Джейке Тернере (Хартли), который в канун Рождества узнает о смерти своей матери. Он возвращается в ее дом, где случайно обнаруживает дневник неизвестной ему женщины, неожиданно проливающий свет на некоторые тайны его собственного детства. Немного погодя он знакомится с молодой девушкой Рэйчел (Досс), утверждающей, что автором дневника является ее биологическая мать, от которой она была отделена незадолго после рождения. Вместе Джейк и Рэйчел отправляются в захватывающее путешествие в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Судя по новому ролику, несмотря на то, что картина будет наполнена оптимизмом, присущим рождественскому кино и жанру ромком, в ней также найдется место серьезной драме и исследованию таких тем, как горе и утрата.

Режиссером фильма выступил номинант на премию «Оскар» Чарльз Шайер, создатель «Красавчика Алфи, или Чего хотят мужчины» с Джудом Лоу, «Истории с ожерельем» с Хилари Суэнк и дилогии «Отец невесты» со Стивом Мартином.

Премьера «Дневника Ноэль» состоится на Netflix 24 ноября.