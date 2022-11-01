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Киноафиша Новости «Капитан Америка 4»: Сэм Уилсон будет конфликтовать с Таддеусом Россом

«Капитан Америка 4»: Сэм Уилсон будет конфликтовать с Таддеусом Россом

1 ноября 2022 15:38
«Капитан Америка 4»: Сэм Уилсон будет конфликтовать с Таддеусом Россом

События «Первого мстителя: Противостояние» не останутся незамеченными.

Кинокомикс «Капитан Америка: Новый мировой порядок» очень быстро стал одним из наиболее привлекательных проектов пятой фазы киновселенной Marvel. Героя Энтони Маки ожидает противоборство с антагонистом Лидером (Тим Блейк Нельсон) и встреча с суровым генералом Россом, которого после смерти Уильяма Херта согласился сыграть Харрисон Форд. С последним у протагониста будут довольно напряженные отношения, что является следствием событий, показанных в «Первом мстителе: Противостояние».

Очередной дозой любопытных фактов о «Капитане Америке 4» поделился в беседе с порталом Collider продюсер Нэйт Мур. Исходя из сказанного, есть подозрение, что взгляды персонажей вновь разойдутся:

«Новый Капитан Америка Сэм Уилсон планирует подключить к игре свою собственную команду. Уже не секрет, что в киновселенную Marvel возвращается Сэмюэл Стернс, и это фантастика, потому что Тим Блейк Нельсон — лучший. Харрисон Форд воплотит образ генерала Таддеуса «Громовержца» Росса. Если вы помните, последний фактически бросил Сэма в тюрьму в концовке «Противостояния» за нарушение Заковианского договора. Несомненно, между ними будет вполне естественная напряженность, что определенно предаст истории веселья».

В данный момент режиссер Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда») занимается подготовкой к съемкам, которые стартуют следующей весной. Сценарий написали авторы «Сокола и Зимнего Солдата» Далан Муссон и Малкольм Спэллман. Создатели обещают параноидальный шпионский экшен-триллер.

Премьера «Капитана Америка 4» состоится 3 мая 2024 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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