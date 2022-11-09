Вышел трейлер сериала «Родня» по одноименному роману Октавии Батлер

Телеканал FX опубликовал трейлер психологического триллера «Родня» (Kindred). Главные роли в сериале исполнили Мэллори Джонсон («Не сработало»), Мика Сток («Бриттани бежит марафон»), Райан Квантен («Настоящая кровь») и Гэйл Ранкин («Величайший шоумен»).

Шоу основано на одноименном фантастическом романе 1979 года знаменитой американской писательницы Октавии Батлер. По сюжету, главная героиня Дану (Джонсон) принимает важное решение оставить свою семью и переехать в Лос-Анджелес в надежде воплотить в жизнь свои мечты о писательской карьере. Однако жизнь девушки поворачивается совсем не так, как она планировала, ведь вскоре после приезда Дана обнаруживает, что ее тело начало вдруг перемещаться назад и вперед во времени. Во время путешествий по прошлому она встречается со своими предками, знакомится с суровыми реалиями их жизни и узнает тайны, окружающие прошлое ее семьи.

Шоураннером сериала выступает Бранден Джейкобс-Дженкинс, ранее работавший над супергеройским сериалом «Хранители» 2019 года и драматическим шоу «Внешние сферы» с Джошем Бролином в главной роли.

Премьера сериала «Родня» состоится 13 декабря на стриминговом сервисе Hulu.