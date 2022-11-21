Гари Олдман готов завершить актерскую карьеру по окончании сериала «Медленные лошади»

Лауреат премии «Оскар» Гари Олдман в очередной раз высказался о готовности в скором времени завершить свою длительную кинокарьеру. Ранее актер уже намекал на это, а теперь в рамках свежего интервью лондонскому Times исполнитель заявил, что будет всецело готов уйти на пенсию по окончании шпионского сериала «Медленные лошади»:

«У меня была завидная карьера, но она уже идет на убыль, и у меня есть другие вещи, которые мне интересны, помимо актерской деятельности. Когда вы молоды, то думаете, что успеете охватить все — прочитать ту или иную книгу к примеру. Но годы идут. В следующем году мне исполняется 65 и уже седьмой десяток не за горами. Мне не хочется большой активности в 80-летнем возрасте. Я был бы несказанно счастлив сыграть Джексона Лэмба и после этого уйти в отставку».

Второй сезон «Медленных лошадей» стартует на сервисе Apple TV+ уже 2 декабря, но к счастью многочисленных поклонников звезды, сериал по книжному циклу Мика Геррона официально продлен до четырех сезонов. В промежутке артист также появится в масштабном байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», где он воплотил 33-го президента США Гарри С. Трумэна. Релиз биографической драмы намечен на 21 июля 2023 года.