Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами

16 ноября на KION состоялась премьера долгожданного третьего сезона « Теста на беременность ». Сериал рассказывает о жизни и работе талантливой заведующей акушерским отделением Натальи Бахметьевой, которую играет Светлана Иванова . Накануне премьеры актриса поделилась с Киноафишей любимыми фильмами и сериалами.

Ваш любимый режиссер

Феллини. С его творчества для меня начинается все, что я люблю в кино. И драма, и юмор, и истории, ни на что не похожие, и совершенно невероятное актерское существование. Мне кажется, все лучшее, что мы видим в кино сегодня, мы имеем благодаря Феллини…

Федерико Феллини

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Абсолютно точно могу сказать, что актрисой я захотела стать после того, как посмотрела «Страну глухих». Мне было лет 14, это возраст особой восприимчивости, наверное. Сначала я стала постоянно носить береты, хотя до этого терпеть их не могла. А потом пошла в театральную студию…

Страна глухих

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Сериал «Друзья», конечно. Для меня вообще все люди делятся на тех, кто смотрел «Друзей», и тех, кто нет. Если вдруг вы из вторых, срочно смотрите! Для меня это эталон юмора. И вообще, это уникальный случай, когда сериал за 10 сезонов ни разу не потерял в качестве сценария, а становился все круче и круче.

Друзья

Любимая комедия

Про «Друзей» я уже сказала…А если выбрать какой-то один полнометражный фильм, то «Голливудский финал» Вуди Аллена. Тонкий, умный юмор, еще и про изнанку кинопроцесса, мне, как киноработнику, очень смешно.

Голливудский финал

Любимый актер/актриса

Я многолетний фанат Дженнифер Джейсон Ли. Впервые увидела ее когда-то в «Площади Вашингтона» Агнешки Холланд.

Она невероятно крута и в исторических фильмах, и в очень острых социальных драмах, каждая ее новая работа не похожа на все, что она делала до этого. Поразительно, что у нее нет «Оскара»… Ее карьерный путь, роли, которые она выбирает, и то, как она их делает, очень меня вдохновляет.

Дженнифер Джейсон Ли в фильме Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка»

Любимый советский фильм

Все фильмы Виталия Мельникова и Георгия Данелии. Если у каждого надо выбрать по одному, то у Виталия Вячеславовича это «Мама вышла замуж», а у Георгия Николаевича — «Осенний марафон». Очень люблю то чувство, которое остается у меня после просмотра этих фильмов, такая щемящая светлая грусть.

Мама вышла замуж

Что смотрите прямо сейчас

Вот прямо сейчас собираюсь посмотреть «Все еще Элис» с Джулианной Мур в главной роли, она получила за нее «Оскар». Вчера дочитала одноименную книгу, осталась под большим впечатлением. Мне безумно интересно, как ее переложили на киноязык.

Все еще Элис

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Есть, конечно, соблазн назвать что-то со своим участием… Но я, пожалуй, выберу «Семнадцать мгновений весны». Он вне конкуренции. Очень его люблю.