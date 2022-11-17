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Киноафиша Новости Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами

17 ноября 2022 15:23
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами

16 ноября на KION состоялась премьера долгожданного третьего сезона «Теста на беременность». Сериал рассказывает о жизни и работе талантливой заведующей акушерским отделением Натальи Бахметьевой, которую играет Светлана Иванова. Накануне премьеры актриса поделилась с Киноафишей любимыми фильмами и сериалами.

Ваш любимый режиссер

Феллини. С его творчества для меня начинается все, что я люблю в кино. И драма, и юмор, и истории, ни на что не похожие, и совершенно невероятное актерское существование. Мне кажется, все лучшее, что мы видим в кино сегодня, мы имеем благодаря Феллини…

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Федерико Феллини

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Абсолютно точно могу сказать, что актрисой я захотела стать после того, как посмотрела «Страну глухих». Мне было лет 14, это возраст особой восприимчивости, наверное. Сначала я стала постоянно носить береты, хотя до этого терпеть их не могла. А потом пошла в театральную студию…

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Страна глухих

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Сериал «Друзья», конечно. Для меня вообще все люди делятся на тех, кто смотрел «Друзей», и тех, кто нет. Если вдруг вы из вторых, срочно смотрите! Для меня это эталон юмора. И вообще, это уникальный случай, когда сериал за 10 сезонов ни разу не потерял в качестве сценария, а становился все круче и круче.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Друзья

Любимая комедия

Про «Друзей» я уже сказала…А если выбрать какой-то один полнометражный фильм, то «Голливудский финал» Вуди Аллена. Тонкий, умный юмор, еще и про изнанку кинопроцесса, мне, как киноработнику, очень смешно.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Голливудский финал

Любимый актер/актриса

Я многолетний фанат Дженнифер Джейсон Ли. Впервые увидела ее когда-то в «Площади Вашингтона» Агнешки Холланд.

Она невероятно крута и в исторических фильмах, и в очень острых социальных драмах, каждая ее новая работа не похожа на все, что она делала до этого. Поразительно, что у нее нет «Оскара»… Ее карьерный путь, роли, которые она выбирает, и то, как она их делает, очень меня вдохновляет.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Дженнифер Джейсон Ли в фильме Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка»

Любимый советский фильм

Все фильмы Виталия Мельникова и Георгия Данелии. Если у каждого надо выбрать по одному, то у Виталия Вячеславовича это «Мама вышла замуж», а у Георгия Николаевича — «Осенний марафон». Очень люблю то чувство, которое остается у меня после просмотра этих фильмов, такая щемящая светлая грусть.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Мама вышла замуж

Что смотрите прямо сейчас

Вот прямо сейчас собираюсь посмотреть «Все еще Элис» с Джулианной Мур в главной роли, она получила за нее «Оскар». Вчера дочитала одноименную книгу, осталась под большим впечатлением. Мне безумно интересно, как ее переложили на киноязык.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Все еще Элис

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Есть, конечно, соблазн назвать что-то со своим участием… Но я, пожалуй, выберу «Семнадцать мгновений весны». Он вне конкуренции. Очень его люблю.

Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Семнадцать мгновений весны

Фото: Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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