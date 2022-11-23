Сатанисты собираются клонировать Иисуса в трейлере мистического триллера «Заговор дьявола»

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films выпустила трейлер мистического триллера «Заговор дьявола». Главные роли в фильме исполнили Джо Дойл («Гений»), Элис Орр-Юинг («Козел отпущения»), Джо Андерсон («Клуб 27») и Питер Менса («300 спартанцев»).

По сюжету, в далеком прошлом Люцифер (Андерсон) и архангел Михаил (Менса) сошлись в битве, в результате которой последний смог навечно заточить дьявола в аду. Их сражение было увековечено в статуях, которые уже в наше время отец Маркони (Дойл) решил показать своей подруге Лоре (Орр-Юинг). Он также проводит ее к Туринской плащанице, священному артефакту, в который было завернуто тело Иисуса при его погребении.

Глубокой ночью боевики крупной биотехнологическая компании, служащей прикрытием для секты сатанистов, проникают в приход и крадут плащаницу. С помощью частиц ДНК Иисуса, сохранившихся на ткани, и современных технологий члены культа хотят клонировать Сына Божьего, чтобы тем самым освободить Люцифера из его адской тюрьмы. Во время ограбления они также убивают Маркони и похищают Лору, надеясь превратить ее в сосуд для своего Христа. Однако перед смертью священник успевает призвать Михаила. Ангел вселяется в его тело, чтобы снова вступить в бой с силами тьмы.

Режиссером фильма выступил Нэйтан Франковски, автор картин «Те Ата», «Написать любовь на ее руках» и «У грешников нет святых». Сценарий написал Эд Алан, для которого эта работа в полнометражном кино стала дебютной.

«Заговор дьявола» выйдет в мировой прокат 13 января следующего года.