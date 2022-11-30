Джо Пеши признался, что трюк с огнем из «Одного дома 2» обернулся для него «серьезными ожогами»

Съемки в праздничной комедии Криса Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» принесли Джо Пеши незабываемые воспоминания. В недавнем разговоре с изданием People актер рассказал, что съемки уже культовой сцены с горящей головой обернулись для него настоящими ожогами. В эпизоде, когда горе-бандиты пытаются поймать Кевина МакКаллистера, персонаж Пеши попадет в одну из ловушек юнца, в результате чего у него загорается макушка.

«В комплекте с ожидаемыми шишками, синяками и общей болью, связанной с конкретным типом физического юмора, я получил вполне себе серьезные ожоги на макушке во время той сцены, где горит шапка Гарри. И это мне еще повезло, потому что по-настоящему тяжелые трюки выполнял не я, а профессиональные каскадеры», — поведал Пеши.

Для звезды, наиболее известной по ролям гангстеров в криминальных драмах Мартина Скорсезе, знаменитая дилогия с Маколеем Калкиным стала приятной творческой переменой после «Славных парней». 79-летний актер признался, что он не против вновь вернуться к образу «мокрого бандита», но он сомневается, что в нынешнее время получится воспроизвести дух оригинальной дилогии.

В данный момент голливудский ветеран работает над многосерийной комедией c Питом Дэвидсоном «Пустяк», которая выйдет в следующем году на сервисе Peacock.