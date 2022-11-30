Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Щелкунчик и волшебная флейта" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джо Пеши признался, что трюк с огнем из «Одного дома 2» обернулся для него «серьезными ожогами»

Джо Пеши признался, что трюк с огнем из «Одного дома 2» обернулся для него «серьезными ожогами»

30 ноября 2022 14:55
Джо Пеши признался, что трюк с огнем из «Одного дома 2» обернулся для него «серьезными ожогами»

Актер также высказался на тему возвращения к образу горе-преступника.

Съемки в праздничной комедии Криса Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» принесли Джо Пеши незабываемые воспоминания. В недавнем разговоре с изданием People актер рассказал, что съемки уже культовой сцены с горящей головой обернулись для него настоящими ожогами. В эпизоде, когда горе-бандиты пытаются поймать Кевина МакКаллистера, персонаж Пеши попадет в одну из ловушек юнца, в результате чего у него загорается макушка.

«В комплекте с ожидаемыми шишками, синяками и общей болью, связанной с конкретным типом физического юмора, я получил вполне себе серьезные ожоги на макушке во время той сцены, где горит шапка Гарри. И это мне еще повезло, потому что по-настоящему тяжелые трюки выполнял не я, а профессиональные каскадеры», — поведал Пеши.

Для звезды, наиболее известной по ролям гангстеров в криминальных драмах Мартина Скорсезе, знаменитая дилогия с Маколеем Калкиным стала приятной творческой переменой после «Славных парней». 79-летний актер признался, что он не против вновь вернуться к образу «мокрого бандита», но он сомневается, что в нынешнее время получится воспроизвести дух оригинальной дилогии.

В данный момент голливудский ветеран работает над многосерийной комедией c Питом Дэвидсоном «Пустяк», которая выйдет в следующем году на сервисе Peacock.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
Related video