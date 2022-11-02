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Киноафиша Новости В прокат выходит южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация»

В прокат выходит южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация»

2 ноября 2022 18:08
В прокат выходит южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация»

Главные роли в фильме исполнили звезды «Паразитов» и «Игры в кальмара».

Уже завтра, 3 ноября, в российский прокат выйдет южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация». Главные роли в картине исполнили Ли Бен-хон («Игра в кальмара»), Сон Кан-хо («Паразиты»), Чон До-ен («Тайное сияние»), Ким Нам-гиль («Воспоминания убийцы»).

По сюжету, на самолете, совершающем международный перелет на Гавайские острова, таинственным образом погибает пассажир. Вскоре все люди на борту понимают, что причиной смерти стал смертельный вирус, который наверняка уже успел перейти к другим. Более того, оказывается, что этот вирус был занесен в самолет специально, и тайный террорист все еще скрывается среди пассажиров. Пока специалисты оперативного штаба на земле пытаются добиться посадки рейса, воздушное судно все больше погружается в хаос.

Режиссером картины выступил Хан Джэ-рим, автор таких всемирно призванных фильмов, как «Читающий лица», «Король» и «Шоу должно продолжаться».

Зарубежные критики и зрители уже успели оценить «Чрезвычайную ситуацию», так как в некоторых странах она вышла еще в августе этого года. В целом картина пришлась им по душе: средний балл одобрения прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 63%, а балл одобрения рядовых зрителей — 83%.

Фото: C-JeS Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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