Ченнинг Татум сыграет в новом фильме Дэвида Литча

Ченнинг Татум вписал в свое расписание новый многообещающий проект. По данным Deadline, актер договорился насчет съемок в масштабном экшене Red Shirt, что можно перевести как «Красная рубаха».

Постановкой ленты займется жанровый мастер Дэвид Литч — режиссер «Быстрее пули», «Форсажа: Хоббс и Шоу», «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и первого «Джона Уика». Сюжет «Красной рубахи» основан на оригинальной идее Саймона Кинберга («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Код 355») и именно он отвечает за сценарий.

О сюжете пока сведений нет, но ожидается, что это будет экшен в духе боевиков про Джеймса Бонда с большим потенциалом на превращение во франшизу. Инсайдеры утверждают, что материалом уже активно интересуются крупные студии, и сделка по приобретению может быть завершена еще до конца этого месяца.

Дата начала съемок пока не анонсирована, так как у создателей есть ряд незакрытых проектов. Литч сейчас занимается съемками «Каскадера» (The Fall Guy) с Райаном Гослингом, а Татум готовится к производству космотриллера «Проект «Артемида» со Скарлетт Йоханссон. Кинберг же работает над многосерийным детективом с Колином Фарреллом «Сахар» (Sugar) для Apple TV+ и разрабатывает киноадаптацию сериала «Звездный крейсер «Галактика».