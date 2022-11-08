Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People

Журнал People признал Криса Эванса самым сексуальным мужчиной 2022 года. Звезда фильмов Marvel, «Серого человека» и «Достать ножи» был объявлен победителем в номинации во время вчерашней трансляции «Позднего шоу со Стивеном Колбером».

Хотя сам Эванс так и не появился в студии шоу, зрителям был показан предварительно записанный ролик, в котором он снялся вместе с «Самым сексуальным мужчиной» 2016 года Дуэйном Джонсоном. В видео Джонсон попросил актера сказать что-нибудь сексуальное в честь своей победы, на что тот ответил: «Идите голосовать завтра!» Выпуск шоу вышел за день до промежуточных парламентских выборов в США.

Также Эванс дал отдельный комментарий для статьи о победителе для People:

«Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но этой победой она действительно сможет похвастаться».

С момента основания премии в 1985 году объявление самого сексуального мужчины стало ежегодным ожидаемым событием. Первым победителем в этой номинации стал Мэл Гибсон. В прошлом году лауреатом был выбран Пол Радд. Также относительно недавно победу одержали Майкл Б. Джордан и Идрис Эльба.