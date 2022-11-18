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Киноафиша Новости В начале декабря Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»

В начале декабря Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»

18 ноября 2022 15:18
В начале декабря Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»

В конкурсную программу мероприятия попали новые фильмы ведущих российских кинематографистов.

Министерство культуры России объявило, что с 2 по 8 декабря этого года в Москве пройдет первый открытый фестиваль авторского кино «Зимний».

Организаторы уже представили программу будущего мероприятия, в которую вошли новые ленты известнейших отечественных кинематографистов. По словам представителей фестиваля, главная его цель — поддержка отечественных независимых авторов, популяризация отечественного авторского кино и ознакомление зрителей с его последними выдающимися произведениями. Все показы пройдут в знаменитых столичных кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион».

На открытии фестиваля зрителям будет представлен новый фильм режиссера и киноведа Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», посвященная последней картине знаменитого российского режиссера Алексея Балабанова «Я тоже хочу» и его последующей смерти.

Также в число самых ожидаемых новинок «Зимнего» вошли:

  • «Большие змеи Улли-Кале», новая картина Алексея Федорченко («Война Анны»). Фильм посвящен взаимоотношениям России и Кавказа в XIX веке.
  • «Наводнение» Ивана И. Твердовского («Конференция») с Анной Слю («Деять жизней Нестора Махно») и Максимом Щеголевым («Виктория») в главных ролях. Фильм основан на произведениях классика русской литературы Евгения Замятина.
  • «Клипмейкеры» Григория Константинопольского («Кошечка») с Александром Горчилиным («Ученик») в главной роли. Действие фильма разворачивается в эпоху 90-х. Картина посвящена молодому московскому клипмейкеру Грише (Горчилин), жизнь которого состоит из одних лихих авантюр и беспечных вечеринок.
  • Фильм ужасов «Медея» Игоря Волошина («Олимпиус Инферно») с Ольгой Симоновой («Подвал») в главной роли. В центре сюжета — Лиза (Симонова), мать двоих детей, которая узнает, что ее ждет неминуемая смерть, если она не бросит свои чада.

Попасть на конкурсные показы смогут все желающие по регистрации.

Фото: Capella Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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