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Киноафиша Новости Россияне выбрали Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую лучшими киноартистами 2022 года

Россияне выбрали Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую лучшими киноартистами 2022 года

1 ноября 2022 16:38
Россияне выбрали Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую лучшими киноартистами 2022 года

В список также попали Константин Хабенский, Светлана Ходченкова и другие.

2022 год подходит к концу, а это значит, что пришло время потихоньку подводить итоги. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел традиционный опрос, на основе результатов которого были выявлены лучшие актеры и эстрадные исполнители уходящего года.

Сограждане считают, что возглавить рейтинг лучших артистов 2022 года должен Сергей Безруков — за него проголосовало 11% опрошенных. Второе место занял Константин Хабенский с результатом в 9%. Почетную тройку лидеров замкнули Владимир Машков и Сергей Бурунов — по 7%.

В блоке актрис больше всех голосов получила Елизавета Боярская — 6%. Дальше идет Светлана Ходченкова — 5%. Также в топ вошли Александра Бортич, Екатерина Климова и Екатерина Гусева — по 4%.

Среди мужчин упоминания заслужили Александр Петров, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис (по 3%), а среди женщин — Чулпан Хаматова, Марина Александрова (по 3%), Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%). Лучшими певцами 2022 года, по мнению россиян, оказались Олег Газманов и Полина Гагарина — им отдали свое предпочтение 14% опрошенных.

Исследование проведено в партнерстве с премией «Народная марка». Всего в опросе приняли участие 1600 россиян из разных возрастных категорий.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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