Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» завоевал главный приз кинофестиваля в Палермо

Картина Глеба Панфилова «Иван Денисович» (2021) стала победителем международного кинофестиваля Efebo d’Oro. Мероприятие прошло в городе Палермо, столице Сицилии.

Картина Панфилова участвовала в специальной программе, посвященной фильмам, снятым по тем или иным книгам. Конкуренция, с которой пришлось столкнуться «Ивану Денисовичу», была достаточно жесткой: в конкуре также участвовали шесть других проектов, среди которых были новые работы таких выдающихся и именитых авторов, как Пол Верховен («Основной инстинкт») и Фатих Акин («На пределе»).

Панфилов известен как автор фильмов «Начало», «Васса» и «В городе брода нет», ставших настоящей классикой советского кино. Режиссер завершил съемки «Ивана Денисовича» еще в мае 2019 года. В данный момент картина продолжает свое триумфальное путешествие по престижным международным фестивалям: ранее она уже была представлена публике в Локарно, а в ближайшие дни ее также смогут увидеть зрители Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара и Life Fest Film Festival, проходящего в Лос-Анджелесе.

Главные роли в фильме исполнили Филипп Янковский («Карамора»), Артур Бесчастный («Таинственная страсть») и Александр Караваев («Сонька: Продолжение легенды»). Фильм основан на знаменитом рассказе Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Главный герой — Иван Шухов (Янковский), ставший заключенным советского лагеря за то, что попал в немецкий плен во время войны. Даже в суровых тюремных условиях герой умудряется не утратить свое трудолюбие и веру в светлое будущее.