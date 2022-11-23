Марк Эйдельштейн: биография и карьера многообещающего актера из сериала «Монастырь»

Марк Эйдельштейн, новая многообещающая звезда российского кино, которого многие фанаты называют «российским Тимоти Шаламе», родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. Еще с раннего детства он демонстрировал явную тягу к творчеству, посещал музыкальные кружки и занимался фортепиано.

Когда музыка мальчику наскучила, он решил погрузиться в изучение ораторского искусства, выразительного чтения стихотворений и прозы. Каждый год он принимал участие в конкурсе чтецов «Живая классика», в 2018 году ему даже удалось пройти региональный этап и попасть на всероссийский финал, проходивший в «Артеке». Судил конкурсантов сам Григорий Заславский, ректор ГИТИСа.

Успехи в мастерстве декламации во многом определили дальнейший путь Марка. Он окончил школу экстерном и уже в 18 лет учился на первом курсе Школы-студии МХАТ. Тогда же юный исполнитель начал получать свои первые роли в кино.

На экране актер дебютировал в 2020 году, сыграв небольшую роль в сериале «Сама дура». А уже в 2021 году вышла и его первая заметная работа, которой стал альманах музыкальных короткометражек «Шестнадцать +». Эйдельштейн исполнил главную роль в одной из новелл сборника в паре с Илларионом Маровым («Домашнее поле»).

В том же году Марк сыграл в подростковой комедии «Краш», посвященной будням учеников и учителей подмосковной школы. Его коллегами по съемкам стали такие звезды, как Равшана Куркова («Влюбленные женщины»), Мария Шукшина («Своя чужая») и Мария Кравченко («Женщины против мужчин»).

Нынешний 2022 года стал для Эйдельштейна по-настоящему прорывным: с участием актера вышли четыре проекта, каждый из которых в той или иной степени нашел отклик у широкой аудитории. Весной состоялась премьера музыкальной драмы «Первый снег» Натальи Кончаловской. В ней Марк исполнил роль Павла, ставшего отдушиной для москвички Кристины, которая пытается понять, чего она хочет от жизни. Примерно в то же время на экраны вышел мини-сериал Александра Цоя «Смычок». В нем актер исполнил роль скрипача, который оказывается втянут в торговлю наркотиками. В конце лета зрители также могли увидеть Эйдельштейна в картине «Страна Саша» Юлии Трофимовой — в ней Марк исполнил главную роль. Фильм повествует о подростке Саше, переживающего кризис взросления и проблемы в отношениях с противоположным полом. Благодаря этой работе Эйдельштейн смог впервые попасть на Берлинский кинофестиваль.

Наконец, прямо сейчас актера можно увидеть в драматическом сериале «Монастырь», уже успевшей стать настоящим хитом российских стриминговых платформ. В нем Марк сыграл Юру, сына священника Варсонофия (Филипп Янковский), жизнь которого полностью переворачивается после встречи с главной героиней Марией (Анастасия Ивлеева). Следующая серия шоу выйдет 26 ноября.

В следующем году Эйдельштейна можно будет увидеть в военной драме «Праведник» Сергея Урсуляка. Премьера фильма состоится 16 февраля.