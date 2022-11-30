Обычный роботяга из Уфы становится звездой в тизере комедийной драмы «Юра дворник»

В сети появился дебютный тизер российской комедийной драмы «Юра дворник», которая повествует о простодушном роботяге, внезапно ставшим знаменитостью. Кинокомпания «Каропрокат» выпустит ленту на большие экраны 27 апреля будущего года.

В центре сюжета окажется жизнерадостный и наивный дворник по имени Юра (Антон Кузнецов), который волей судьбы знакомится с амбициозным молодым фотографом Романом (Денис Власенко). Парню приходится вернуться в родную Уфу из-за потери работы в Москве и там он встречает Юру, оказавшегося в долгах по вине мошенников. Чтобы помочь бедолаге заработать, Рома фотографирует своего нового приятеля в образе звезды и с помощью фотошопа помещает его на обложку глянцевого журнала. Внезапно снимок становится «вирусной» сенсацией интернета и превращает никому неизвестного дворника в настоящую знаменитость — это навсегда меняет жизнь главных героев.

Снял картину режиссер Виталий Дудка («Кто там?»). Сценарий написал Дмитрий Кирюшкин («Основано на реальных событиях»). В актерский состав проекта также вошли Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов и Ольга Тумайкина.