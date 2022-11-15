Крис Хемсворт испытывает свои тело и дух на прочность в трейлере реалити-сериала «Без границ»

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер своего документального сериала Limitless («Без границ»).

В этом неигровом шоу Крис Хемсворт, звезда «Гонки», «Тайлера Райка: Операция по спасению» и фильмов Marvel, отправляется в большое путешествие, чтобы узнать, на что на самом деле способно его тело. Он согласился пройти шесть сложнейших испытаний, призванных раскрыть все истинные возможности и ограничения его организма. В новом трейлере показано, насколько жесткие вызовы были брошены Хемсворту: его окунули в бассейн со связанными за спиной руками, подвесили на веревке над глубокой пропастью и заставили пройти по стреле подъемного крана, поднятой выше небоскребов.

Хотя в ролике были представлены только физические испытания, актер также получит задания, связанные с его умственными и эмоциональными способностями. Все суровые тесты были разработаны известными специалистами в соответствующих областях: психологом Модупе Акинолой, доктором Питером Аттиа, мастером экстремальных видов спорта Россом Эджли и другими. В одной из серий шоу также снялись братья Хемсворта, Лиам и Люк.

Продюсерами проекта выступили лауреат венецианского «Золотого льва» Даррен Аронофски и Эри Хэндел. Последний ранее уже работал с Аронофски над его фильмами «Кит», «мама!» и «Черный лебедь».

Премьера Limitless состоится на Disney+ уже завтра, 16 ноября.