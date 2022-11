Сандра О получила роль в научно-фантастическом триллере о мире, захваченном смертью

Как передает The Hollywood Reporter, Сандра О сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере режиссера Энн Мари Флеминг Can I Get a Witness («Могу ли я получить свидетеля»).

Картина будет основана на одноименном романе, написанном самой Флеминг. Его действие разворачивается в недалеком будущем, в котором спасение планеты зависит от человеческих самопожертвований. Все жители планеты старше 50 лет обязаны приносить себя в жертву ради сохранения мира, в то время как молодые люди должны документировать их смерти.

Сандра О может быть известна многим зрителям по криминальному триллеру «Убивая Еву». Она также исполнила ведущие роли в таких популярных проектах, как «Анатомия страсти», «Райя и последний дракон» и «Кафедра».

Флеминг получила известность как режиссер, сняв комедию «Французский паренек» с Бабс Чулой в главной роли. Ранее Флеминг уже работала с Сандрой О над анимационным фильмом Window Horsses: The Poetic Persian Empiphany of Rosie Ming (2016), посвященным молодой канадо-китайской поэтессе, которая отравилась в путешествие по Ирану, чтобы узнать историю своей семьи.

Продюсерами предстоящей картины выступают Эрик Муссолум и Джейми Фаль.