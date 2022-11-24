Мать спасает своих детей от родового проклятья в трейлере российского фильма ужасов «Медея»

В сети появился трейлер российского фильма ужасов «Медея». Главные роли в картине исполнили Ольга Симонова («Скорый «Москва-Россия»), Кирилл Полухин («Чужой район»), Паулина Андреева («Лучше, чем люди») и Павел Деревянко («Домашний арест»).

В центре сюжета — Лиза (Симонова), мать двоих детей. Женщина выросла в детском доме и никогда не знала своих настоящих родителей. Недавно она пережила тяжелый развод, и ее жизнь только начала налаживаться. Однако внезапно она получает загадочный звонок от женщины, представившейся ее тетей. Та сообщает ей, что на роду Лизы лежит проклятье: всех детей в роду ждет неминуемая гибель, если родная мать не откажется от них. Не желая обрекать сыновей на сиротскую судьбу, женщина решает во что бы то ни стало избежать страшного рока.

Режиссером хоррора выступил Игорь Волошин, автор фильмов «Олимпус Инферно», «Одержимая» и «Нирвана». За свою работу над последним Волошин был удостоен приза в категории «Лучший дебют» на «Кинотавре». Также интересно, что он и Симонова в реальной жизни являются мужем и женой. Ранее супруги уже не раз работали вместе — например, над картинами «Подвал», «Бедуин» и «Я».

«Медея» выйдет в широкий российский прокат 26 января 2023 года.