Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "СантаМэн" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мать спасает своих детей от родового проклятья в трейлере российского фильма ужасов «Медея»

Мать спасает своих детей от родового проклятья в трейлере российского фильма ужасов «Медея»

24 ноября 2022 15:28
Мать спасает своих детей от родового проклятья в трейлере российского фильма ужасов «Медея»

Новый хоррор от создателя «Нирваны» и «Одержимой» выйдет в начале следующего года.

В сети появился трейлер российского фильма ужасов «Медея». Главные роли в картине исполнили Ольга Симонова («Скорый «Москва-Россия»), Кирилл Полухин («Чужой район»), Паулина Андреева («Лучше, чем люди») и Павел Деревянко («Домашний арест»).

В центре сюжета — Лиза (Симонова), мать двоих детей. Женщина выросла в детском доме и никогда не знала своих настоящих родителей. Недавно она пережила тяжелый развод, и ее жизнь только начала налаживаться. Однако внезапно она получает загадочный звонок от женщины, представившейся ее тетей. Та сообщает ей, что на роду Лизы лежит проклятье: всех детей в роду ждет неминуемая гибель, если родная мать не откажется от них. Не желая обрекать сыновей на сиротскую судьбу, женщина решает во что бы то ни стало избежать страшного рока.

Режиссером хоррора выступил Игорь Волошин, автор фильмов «Олимпус Инферно», «Одержимая» и «Нирвана». За свою работу над последним Волошин был удостоен приза в категории «Лучший дебют» на «Кинотавре». Также интересно, что он и Симонова в реальной жизни являются мужем и женой. Ранее супруги уже не раз работали вместе — например, над картинами «Подвал», «Бедуин» и «Я».

«Медея» выйдет в широкий российский прокат 26 января 2023 года.

Фото: «Атмосфера кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Читать далее 25 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Related video