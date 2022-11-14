Жюли Дельпи снимет комедию о сирийских беженцах во Франции

Также актриса продолжает работать над собственным проектом, разработка которого длится уже больше десяти лет.

Жюли Дельпи на проходящем в настоящее время кинофестивале в Марракеше подтвердила журналистам издания Variety, что она снимет фильм The Barbarians («Варвары»), а также сыграет в нем одну из главных ролей. По словам актрисы, проект будет представлять собой комедию, посвященную мигрантам:

«Фильм будет посвящен сирийским беженцам во Франции. Зрителей ждет уникальная атмосфера. Это смешная черная комедия. Многие люди снимали кино на эту тему, но я думаю, что мой подход окажется уникальным. В фильме будет много колоритных персонажей. Я только что закончила писать его сценарий. Кроме того, я режиссирую и играю в нем».

Также Дельпи заявила, что параллельно работает над другим проектом, A Dazzling Display of Splendor («Ослепительное зрелище великолепия»), разработка которого идет уже десять лет:

«Теперь я нашла кое-кого действительно заинтересованного в этой картине. Я переработала ее, сейчас это совершенно другой фильм. Но я не хочу много говорить о нем».

Изначально действие этой картины должно было разворачивается в начале 1900-х годов, на заре немого кино. Каков сюжет фильма сейчас, пока неизвестно.

Дельпи наиболее известна по фильму «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера и двум его сиквелам, где она исполнила главную роль в паре с Итаном Хоуком. Она также является сценаристкой благодаря врожденной тяге к писательству:

«Большую часть своей жизни я пишу. Сейчас я начала писать короткие рассказы. Я одержима историями о мести. Персонажами, желающими темной мести. Я просто пишу, пишу и пишу. Как будто я одержима чем-то. Недавно я сыграла в проекте, к сценарию которого я не имею отношения. Это было необычно».

Дата выхода The Barbarians пока неизвестна.