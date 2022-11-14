Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

Фильм о дублере, жизнь которого вечно портит один экшен-актер.

В актерском составе боевика «Каскадер» (The Fall Guy) с Райаном Гослингом в главной роли произошло еще одно примечательное пополнение. По данным издания The Hollywood Reporter, к яркой творческой команде ленты, съемки которой уже активно идут в Австралии, накануне присоединилась звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм.

Проект является вольным ремейком одноименного телешоу 1980-х, но в фильме отказались от многих сюжетных деталей оригинала, оставив лишь завязку. В центре повествования окажется потрепанный жизнью безработный каскадер (Гослинг). Протагонист получает редкий шанс — его берут на должность дублера крупной экшен-иконы (Аарон Тейлор-Джонсон). Загвоздка заключается в том, что именно этот самый артист испортил когда-то главному герою жизнь. Когда кинозвезда внезапно пропадает, это становится причиной целой череды разнообразных проблем.

Бывшую возлюбленную ведущего персонажа сыграет Эмили Блант («Круиз по джунглям»). Образ его лучшего друга воплотит Уинстон Дьюк («Черная Пантера: Ваканда навсегда»). В ассистента звезды на площадке перевоплотится Стефани Сюй («Все везде и сразу»). Уэддингхэм же достался образ кинопродюсера, у которой из-за исчезновения исполнителя резко появилось множество сложностей. Постановкой проекта занимается режиссер «Быстрее пули» и «Форсажа: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч. Сценарий ленты написал Дрю Пирс («Отель «Артемида», «Железный человек 3»).

Студия Universal Pictures выпустит «Каскадера» 1 марта 2024 года.