Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

14 ноября 2022 15:02
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

Фильм о дублере, жизнь которого вечно портит один экшен-актер.

В актерском составе боевика «Каскадер» (The Fall Guy) с Райаном Гослингом в главной роли произошло еще одно примечательное пополнение. По данным издания The Hollywood Reporter, к яркой творческой команде ленты, съемки которой уже активно идут в Австралии, накануне присоединилась звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм.

Проект является вольным ремейком одноименного телешоу 1980-х, но в фильме отказались от многих сюжетных деталей оригинала, оставив лишь завязку. В центре повествования окажется потрепанный жизнью безработный каскадер (Гослинг). Протагонист получает редкий шанс — его берут на должность дублера крупной экшен-иконы (Аарон Тейлор-Джонсон). Загвоздка заключается в том, что именно этот самый артист испортил когда-то главному герою жизнь. Когда кинозвезда внезапно пропадает, это становится причиной целой череды разнообразных проблем.

Бывшую возлюбленную ведущего персонажа сыграет Эмили Блант («Круиз по джунглям»). Образ его лучшего друга воплотит Уинстон Дьюк («Черная Пантера: Ваканда навсегда»). В ассистента звезды на площадке перевоплотится Стефани Сюй («Все везде и сразу»). Уэддингхэм же достался образ кинопродюсера, у которой из-за исчезновения исполнителя резко появилось множество сложностей. Постановкой проекта занимается режиссер «Быстрее пули» и «Форсажа: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч. Сценарий ленты написал Дрю Пирс («Отель «Артемида», «Железный человек 3»).

Студия Universal Pictures выпустит «Каскадера» 1 марта 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Related video