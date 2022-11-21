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Киноафиша Новости У Криса Хемсворта обнаружили склонность к болезни Альцгеймера

У Криса Хемсворта обнаружили склонность к болезни Альцгеймера

21 ноября 2022 12:00
У Криса Хемсворта обнаружили склонность к болезни Альцгеймера

Из-за этого актер заявил, что хочет устроить перерыв в творческой карьере.

Врачи обнаружили у Криса Хемсворта склонность к болезни Альцгеймера.

В прошлую среду на Disney+ состоялась премьера нового документального сериала Limitless. Шоу посвящено тому, как Хемсворт с помощью различных испытаний и тестов пытается найти предел возможностей своего организма. В одной из серий актер встречается с доктором, который сообщает ему, что у него была обнаружена предрасположенность к Альцгеймеру:

«Он унаследовал две копии гена APOE4, одну от матери, другую от отца. Такое сочетание, согласно исследованиям, приводит к повышению риска появления болезни Альцгеймера».

В новом интервью для Vanity Fair актер рассказал, что его дед также страдает Альцгеймером. Кроме того, Хемсворт заявил, что весь опыт, пережитый им на съемках документального шоу, побудил его взять перерыв в актерской карьере:

«Это вызвало во мне желание взять отпуск. Когда я закончу свою работу на этой неделе, поеду домой и буду наслаждаться свободным временем. Проведу время с женой и детьми».

Актер добавил, что, возможно, в будущем также оставит роль Тора в киновселенной Marvel:

«Я чувствую, что предполагаемый следующий фильм о Торе станет финалом его истории. Но это лишь предположение, оно не основано на чьих-то словах или планах. Любой герой проходит этапы рождения, пути и смерти. Мне интересно, на каком этапе находится Тор?».

В будущем Хемсворт намерен больше времени проводить с семьей и уделять внимание только лучшим из проектов, которые ему предлагают:

«Отныне проекты, способные оторвать меня от семьи, обязательно должны предполагать позитивный, конструктивный рабочий опыт. Именно такими для меня стали съемки в «Фуриосе» Джорджа Миллера. После них я сказал агенту, что хочу проводить свое рабочее время с такими же добрыми, интересными и готовыми к сотрудничеству людьми».

Все серии Limitless уже доступны на Disney+.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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