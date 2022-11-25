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Киноафиша Новости Amazon планирует ежегодно тратить около $1 млрд на создание фильмов для театрального проката

Amazon планирует ежегодно тратить около $1 млрд на создание фильмов для театрального проката

25 ноября 2022 16:29
Amazon планирует ежегодно тратить около $1 млрд на создание фильмов для театрального проката

Студия намерена конкурировать с крупными голливудскими кинокомпаниями.

Amazon Studios объявила о том, что планирует тратить $1 млрд в год на производство фильмов для кинотеатрального проката.

Ранее компания и ее потоковый сервис Prime Video уже выпускали на большие экраны несколько картин, получивших признание критиков и номинации на «Оскар». Это, например, «Манчестер у моря», «Любовь — болезнь» и «Звук металла». Хотя Amazon все еще находится в жестком противостоянии с Netflix в сегменте сериалов, компании уже удалось достаточно значительно оторваться от конкурента в выпуске полнометражных фильмов для большого экрана. Тот же «Манчестер у моря» смог собрать в прокате более $79 млн при производственном бюджете в размере $9 млн.

Теперь студия Amazon планирует удвоить средства, которые она вкладывает в производство полнометражных картин. По информации Bloomberg, сумма в $1 млрд близка к годовому бюджету Universal и Warner Bros., что свидетельствует о заинтересованности компании в прямой конкуренции с крупными студиями. Долгосрочной целью Amazon является постепенное наращивание количества своих проектов и выход на уровень выпуска от 12 до 15 фильмов в год, что также соответствует темпам производства крупной голливудской киностудии.

Еще в марте этого года компания Amazon приобрела знаменитую студию MGM за $8,5 млрд. Благодаря этой сделке, кроме прочего, компания получила права на выпуск будущих фильмов о Джеймсе Бонде. Поскольку в скором времени франшизу ожидает очередной перезапуск в связи с уходом Дэниэла Крэйга, Amazon Studios наверняка воспользуется возможностью оставить свой след в истории культовой серии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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