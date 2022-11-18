Дебора Энн Уолл не вернется к роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

В прошлом году Marvel Studios успешно интегрировала из Netflix в свою киновселенную Чарли Кокса и Винсента Д’Онофрио, а весной 2024 года артисты появятся в отдельном сериале Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново». Разговоры о привлечении в MCU других звезд оригинального сериала «Сорвиголова» начали циркулировать еще даже до официального внедрения Мэтта Мердока и Кингпина в общее повествование. С подтверждением же слухи об этом только усилились, но не материализовались.

Сейчас идет активная подготовка к производству «Рожденного заново», поэтому вопрос о появлении актеров из каста оригинального «Сорвиголовы» стал более актуальным. В качестве наиболее очевидного варианта многие видят возвращение Деборы Энн Уолл, воплотившую Карен Пейдж. Сама исполнительница неоднократно выражала свою заинтересованность, а в недавнем подкасте Майкла Розенбаума Inside of You ее снова попросили прокомментировать ситуацию:

«Скажу так: мне пока никто не звонил. Так что пока я вне игры. Я была бы счастлива стать частью проекта, и они знают, как со мной связаться. Мне нравится мой персонаж Карен Пейдж. Люблю ее арку и чувствую, что мне еще есть что сказать. Но какую историю хотят показать они, зависит исключительно от них. От нашего сериала у меня присутствует чувство незавершенности, потому что нас отменили, когда мы думали, что скоро будет продолжение».

Несмотря отсутствие приглашения, Уолл не исключает, что в какой-то момент с ней все-таки свяжутся люди из Marvel, поэтому она оптимистично акцентирует внимание на слове «пока».

Съемки восемнадцатисерийного супергеройского боевика про Дьявола Адской кухни стартуют приблизительно в феврале следующего года. Чарли Кокс уже активно тренируется.