Российский хоррор в духе «Солнцестояния»: вышел трейлер фильма «Омут»

В сети появился трейлер российского фильма ужасов «Омут». Главные роли в картине исполнили Алена Митрошина («Операция «Сатана»), Вольфганг Черни («Красный призрак»), Вячеслав Чепурченко («Легенда №17») и Екатерина Соломатина («Женские мечты о дальних странах»).

В центре сюжета — молодая девушка Люба (Митрошина), страдающая от нападок собственного мужа. Супруг постоянно издевается и оскорбляет ее, так что женщина практически живет на грани нервного срыва, но никак не может найти в себе силы уйти от него. Вместе с подругами она решает отправиться на отдых в российскую глубинку, где местные шаманы с помощью специальных ритуалов помогают людям взглянуть в глаза собственным страхам и очиститься от них. К сожалению, героиня слишком поздно осознает, что ее главный страх — это встреча с самой собой. А от самой себя, в отличие от страшных культистов, невозможно скрыться даже в густом темном лесу.

Режиссером хоррора выступил Денис Крючков, ранее снявший боевик «Русский рейд» с Иваном Котиком, документальный фильм «Полный контакт» и анимационную картину «Вечерня Богородице».

Премьера «Омута» состоится 1 декабря этого года.