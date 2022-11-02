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Киноафиша Новости Потрясающий внеземной мир: вышел второй трейлер «Аватара: Путь воды»

Потрясающий внеземной мир: вышел второй трейлер «Аватара: Путь воды»

2 ноября 2022 16:02
Потрясающий внеземной мир: вышел второй трейлер «Аватара: Путь воды»

В ролике показали больше экшена и живописной Пандоры.

В сети появился второй официальный трейлер эпического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» — долгожданного сиквела самого кассового фильма в истории кино. Как и в прошлом ролике, детали сюжета в свежем трейлере не раскрываются, поэтому акцент сделан на визуальной составляющей картины.

Действие продолжения развернется спустя годы после развязки оригинального «Аватара». В центре повествования вновь окажутся бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана). За десятилетие на Пандоре они успели обзавестись семьей и даже усыновили человеческого ребенка. Но зло никогда не дремлет и над народом на’ви нависает новая угроза со стороны враждебно настроенных землян. Чтобы остановить вторжение и одолеть захватчиков, героям придется отправиться в опасное путешествие по морским просторам планеты Пандора. На своем пути они столкнутся со множеством проблем, поучаствуют в ряде сражений и вместе ощутят горе трагедии.

В актерский состав «Пути воды» вошли также Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джэми Флэттерс, Мишель Йео, Бэйли Басс, Джованни Рибизи, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Иди Фалько, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джек Чемпион, Мэтт Джералд, Хлоя Коулмэн, Си Си Эйч Паундер и, по слухам, Вин Дизель.

В настоящее время Кэмерон занимается постпродакшном третьего фильма своей масштабной саги, а также производством четвертого.

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 16 декабря.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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