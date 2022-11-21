Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло

История о трех восхитительных молодых ведьмах, которые живут в современном мире и сражаются с демонами, связала не одно поколение зрителей в разных уголках земного шара. Девчонки-подростки копировали стиль и манеры своих любимых героинь, распределяли между собой роли и играли в борьбу со злом дома.

Сериал выходил на экраны 8 лет и включает в себя столько же сезонов. Конечно, графика в конце 90-х зумерам покажется весьма карикатурной, но очаровательная бунтарка Фиби, воплощенная Алиссой Милано, заставит забыть о примитивности спецэффектов. Если вы чувствуете усталость от психологических драм и моральных дилемм, скорее включайте «Зачарованных» и погружайтесь в волшебный мир, где зло всегда уступает добру. А если восьми сезонов покажется недостаточно, то можно переключиться на современную интерпретацию – «Зачарованных».

Зачарованные

Сериал снят по мотивам одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главная идея создателей заключается в том, что добро и зло относительно: ангелы бывают беспощадны и кровожадны, а демоны – вполне миролюбивы. Злое добро и доброе зло разрушает стереотипы, а главные герои – демон Кроули ( Дэвид Теннант) и ангел Азирафаэль ( Майкл Шин) – нашли общий язык вопреки привычному укладу вещей. И так уж случилось, что только на них может рассчитывать человечество, над которым нависла угроза в образе Антихриста.

Первый сезон изобилует не только нетривиальным развитием сюжета, но и отсылками: христианскими, историческими и культурными. Внимательные зрители, которые любят подмечать аллюзии, останутся довольны. А остальные просто получат наслаждение благодаря изысканному британскому юмору и обаятельным актерам. Второй сезон сериала, в котором, скорее всего, снова восторжествует добро, выйдет летом 2023-го года.

Благие знамения

15 сезонов в компании братьев Винчестеров – отличный способ уйти в осенний чайно-сериальный запой. В «Зачарованных» бремя по спасению человечества от злых сил выпало на долю хрупких сестер, а здесь эстафету перехватили Дин ( Дженсен Эклс) и Сэм ( Джаред Падалеки) – привлекательные и решительные парни, которые колесят на «Шевроле» и бесстрашно смотрят в лицо любой опасности. Древние тайны американских пригородов вылезают наружу, демоны нагло вторгаются в жизнь мирного населения, вокруг творится нечто пугающее. В этот момент братья Винчестеры уже останавливают свой черный автомобиль и готовятся вступить в схватку со злом. Несложно догадаться, кто выйдет из этой битвы победителем.

Сверхъестественное

Что же случится, если сказка однажды действительно войдет в вашу жизнь?..

Это история о молодой женщине, которая случайным образом угодила в ожившую сказку, скрывающуюся за фасадом провинциального американского городка. Здесь обитает деспотичный мэр (злая королева-мачеха), и внушающий ужас богатей (Румпельштильцхен), и бедная (во всех смыслах) школьная учительница (Белоснежка). Действие разворачивается одновременно в двух вселенных: предыстория связана с вымышленным миром, а центральный сюжет относится к современным реалиям. Каждый новый эпизод погружает зрителей в прошлое загадочных жителей захолустного городка. Главной героине придется вступить в противостояние с могущественными злыми силами.

Однажды в сказке

Детям нравятся хеппи-энды, однако способный аналитически мыслить человек с багажом жизненного опыта знает, что жизнь начинается как раз после фразы «они жили долго и счастливо». Распадаются ли сказочные браки? Не остывает ли любовь принца, когда принцесса начинает стареть или набирает вес? О чем попросил бы человек из двадцать первого века, если бы ему выпал шанс воспользоваться волшебными бобами? Ответы на эти вопросы нашлись у авторов этого проекта. Сказка ожила в реальной жизни, а обычные люди стали волшебными персонажами. Микс получился весьма оригинальным.

Простая официантка встретила волшебного принца и переместилась в Десятое королевство, чтобы помочь ему сражаться со злыми силами. Комизма ситуации добавил родитель девушки, который жить не может без выпивки и делает все для того, чтобы ничего не делать. Известные любому ребенку персонажи попадают в непривычные условия, сталкиваются с серьезными трудностями, и далеко не всегда справляются с ними сказочными методами.

Десятое королевство

«Но я верила, что Аанг спасет мир» – и каждый зритель в это поверит, ведь разве может быть иначе, когда речь идет об этом очаровательном лысом юноше. «Аватар» – это как Брэд Питт в мире фантастических мультсериалов: он великолепен. А еще очень милосердный, целомудренный и ответственный.

Действие происходит в вымышленном мире, где волшебники четырех стихий (Вода, Земля, Огонь, Воздух) уживаются рядом с простыми людьми. Когда между представителями разных стихий начинается война, лишь Аватару под силу остановить это безумие, ведь он управляет всеми четырьмя элементами сразу. Это история о гармонии природы и человека, а также о чудовищных последствиях эгоизма, алчности и жажды власти.