Зима приближается: киностудия Лендок и Киноклуб приглашают на показ самого холодного фильма

18 ноября в 19:00 режиссер Степан Бурнашаев и сценаристка Светланой Таайко лично представят фильм и примут участие в Q&A.

Я убежден, что проблема разводов в наше время очень актуальна. И зачастую, все это происходит, на фоне недопонимании и неуважения друг друга из-за эгоизма. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Я против уничтожения эго каждого индивида. Пытаясь угодить паре, многие меняются и «закапывают» свой эгоизм. Впоследствии, такой «измененный» человек уже не будет нужен другому. И это будет начало пути саморазрушения, - режиссёр Степан Бурнашев.

О фильме:

Семейная пара, прожив вместе десять лет, решается разойтись. Развод происходит без скандалов. Оба понимают, что это единственный выход из затянувшегося неудачного брака. Каждый из них считает, что не реализовал свои возможности и что развод даст шанс начать новую жизнь и воплотить давно забытые мечты. Но только после расставания они понимают, что это была лишь иллюзия, и на самом деле проблема была не в браке…

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