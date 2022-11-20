Тест: кто ты из семейки Аддамс?
Сердобольная Мортиша, добросердечный дядя Фестер, любвеобильный Гомес или проницательная Уэнсдэй – кто твой двойник из семейки Аддамс?
23 ноября на стриминговой платформе Netflix выходит спин-офф знаменитой черной комедии «Семейка Аддамс», получивший название «Уэнсдэй». Производством шоу занялся мастер мрачных историй Тим Бертон, а главную роль исполнила звезда пятого «Крика» Дженна Ортега. Специально к выходу сериала о самой заметной представительнице харизматично-готичного семейства собрали тест, который позволит узнать, на кого из Аддамсов вы похожи больше всего.