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Киноафиша Новости Тест: кто ты из семейки Аддамс?

Тест: кто ты из семейки Аддамс?

20 ноября 2022 18:00
Тест: кто ты из семейки Аддамс?

Сердобольная Мортиша, добросердечный дядя Фестер, любвеобильный Гомес или проницательная Уэнсдэй – кто твой двойник из семейки Аддамс?

23 ноября на стриминговой платформе Netflix выходит спин-офф знаменитой черной комедии «Семейка Аддамс», получивший название «Уэнсдэй». Производством шоу занялся мастер мрачных историй Тим Бертон, а главную роль исполнила звезда пятого «Крика» Дженна Ортега. Специально к выходу сериала о самой заметной представительнице харизматично-готичного семейства собрали тест, который позволит узнать, на кого из Аддамсов вы похожи больше всего.

Olya Smolina
Olya Smolina
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