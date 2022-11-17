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Киноафиша Новости Скорбящая о дочери мать соблазняется местью в трейлере рождественского триллера «Извинение»

Скорбящая о дочери мать соблазняется местью в трейлере рождественского триллера «Извинение»

17 ноября 2022 11:45
Скорбящая о дочери мать соблазняется местью в трейлере рождественского триллера «Извинение»

Главную роль в картине исполнила звезда «Во все тяжкие» Анна Ганн.

Кинокомпания RLJE Films выпустила трейлер триллера «Извинение» (The Apology). Главные роли в картине сыграли Анна Ганн («Во все тяжкие»), Лайнас Роуч («За гранью») и Джанин Гарофало («В поисках Джона Гиссинга»).

В центре сюжета — скорбящая мать Дарлин Хаген (Ганн), чья дочь Салли пропала без вести в канун Рождества. В этом декабре исполнится ровно 20 лет со дня трагедии, но за все это время героиня так и не смогла оправиться от удара. «Юбилейную» рождественскую ночь Дарлин собирается провести дома в компании своей лучшей подруги Гретхен (Гарофало). Она чувствует себя опустошенной и выпивает много алкоголя, чтобы заглушить душевную боль. Но неожиданно к ней в гости приезжает бывший зять Джек (Роуч). Через некоторое время Дарлин понимает, что мужчина каким-то образом причастен к исчезновению Салли.

Режиссером и автором сценария фильма выступила Элисон Лок, для которой эта работа в полнометражном кино стала дебютной. Лента была спродюсирована студией Company X Productions, ранее создавшей такие фильмы, как «Мэнди», «Тебе Конец!» и «Охотник за разумом. Схватка».

Мировая премьера «Извинения» состоится 16 декабря, в тот же день фильм выйдет на AMC+ и Shudder.

Фото: RLJE Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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