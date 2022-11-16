Сериал «Охотники» с Аль Пачино завершится вторым сезоном

Медиагигант Amazon готовится попрощаться с еще одним крупным проектом, который был неоднозначно принят зрителями. Объявив ранее о закрытии дорогостоящего фэнтезийного детектива «Карнивал Роу» после второго сезона, стриминговый сервис решил закончить на аналогичном этапе криминальный триллер «Охотники».

Чем конкретно вызвано такое решение, уточнений нет, но изначально создатели утверждали, что у них расписан план на несколько сезонов. Вслед за объявлением о закрытии «Охотников» портал Entertainment Weekly презентовал первые официальные кадры из второго сезона. Вместе с тем шоураннер проекта Дэвид Вейл отметил, что он прислушался к критике аудитории.

Сериал повествуют о команде охотников на нацистов. Действие разворачивается в 1977 году в Нью-Йорке. Главные герои отслеживают и уничтожают высокопоставленных фашистов, укрепившихся в американском правительстве, чтобы построить Четвертый рейх.

В актерский состав сериала входят Логан Лерман, Аль Пачино, Тиффани Бун, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Сол Рубинек, Кэрол Кейн, Грег Остин, Луис Одзава и Дилан Бейкер. Несмотря на неожиданный сюжетный поворот в финале первого сезона, персонаж Пачино вновь будет фигурировать в истории, а главными новичками каста второго сезона стали Дженнифер Джейсон Ли и Удо Кир, который воплотит Адольфа Гитлера. Исполнительным продюсером выступает Джордан Пил («Нет», «Мы», «Прочь»).

Новые эпизоды «Охотников» начнут выходить с 13 января 2023 года.