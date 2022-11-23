В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» будет шесть разных визуальных стилей

Студия Sony Pictures продолжает напоминать о приближающемся релизе сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Журнал Empire поделился новым эксклюзивным кадром, на котором запечатлена традиционная маска персонажа, но больше интригует сопроводительный комментарий продюсера Фила Лорда — если в оригинальной ленте был всего один стиль анимации, то в продолжение ожидается целых шесть.

Кинематографист говорит, что в работе над мультипликационным блокбастером помогли наработки, полученные в процессе создания другого его продюсерского проекта — «Митчеллов против машин»:

«В первой части преобладал всего один визуальный стиль. В сиквеле же их шесть. Мы применили уже известные инструменты и пустили в ход знания, полученные благодаря «Митчеллам против машин», а затем увеличили масштаб, чтобы соответствовать амбициям. Антураж должен каждый раз по-настоящему удивлять. Также стили отражают сюжетные переходы. Картинка каждый раз двигается, передавая чувства, а не как в арт-проектах у всяких яйцеголовых».

В сиквеле Майлза Моралеса ожидает очередное головокружительное путешествие по мультивселенной. В повествовании будут фигурировать порядка 240 персонажей. Главный герой посетит шесть альтернативных миров — именно по этой причине будут меняться визуальные стили.

Премьера второй части запланирована на 2 июня 2023 года. Находящийся в параллельном производстве триквел выйдет 29 марта 2024 года.