Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix

Этот проект вызвал столько споров, что создателям пришлось закрыть его после второго сезона, несмотря на довольно высокие рейтинги. Историю о стремительно худеющей старшекласснице обвинили в фэтшейминге и дискриминации людей с проблемами пищевого поведения. Посыл этой комедии действительно выглядит неоднозначно. Конечно, в Голливуде существует множество похожих проектов, в которых героиня потом и кровью добивается желанной физической формы. Однако там этот шаг обычно подается как ее собственный выбор и осознанный личностный рост. А вот «Ненасытная» внушает зрителям, что человек с лишним весом – это по определению аутсайдер, единственный путь для которого – похудеть любой ценой. Так недолго и довести зрителей-подростков до депрессии, анорексии или булимии! В итоге петиция против сериала набрала более 100 тысяч подписей, и Netflix прислушался к общественному мнению.

Ненасытная

А этот сериал разгневал – ни много ни мало – членов британской королевской династии! Драма о жизни королевы Елизаветы II перенесла уже два беспрецедентных скандала. Во-первых, многочисленные наследники престола оказались крайне недовольны своим изображением на экране. И неудивительно: не так-то просто снимать исторический сериал о героях, которые еще живы и могут представить свою версию событий.

А во-вторых, поклонники случайно узнали, что исполнительница главной роли Клер Фой получила за второй сезон меньший гонорар, чем популярный актер Мэтт Смит, появившийся в паре эпизодов. Тут-то и разразился конфликт на тему сексизма в профессии. Netflix пришлось пообещать актрисе, что разница в оплате будет переведена на счет движения Time’s Up, которое борется за равную оплату труда.

Корона

В первую очередь непонимание зрителей вызвало само название сериала. Оно явно не предназначено для несовершеннолетней аудитории, в то время как сюжет истории, напротив, рассчитан именно на подростков. Две непопулярные старшеклассницы хотят влиться в школьную тусовку, но одна из них в процессе становится призраком. Взрослые зрители и критики называют сериал «инфантильным и скучным», отмечая полное отсутствие оригинальности и аутентичности сюжета. К тому же он полнится черным юмором и нижепоясными шутками. При всем этом проект (видимо, из-за скандального названия) вошел в топ самых просматриваемых сериалов Netflix в 2022 году.

Бу, сучка

Было бы неправильно не упомянуть в этой подборке самую ожидаемую… и самую разочаровавшую поклонников экранизацию в истории Netflix. Годами фанаты Анджея Сапковского и его цикла романов о ведьмаке Геральте надеялись на достойное воплощение истории на экране. Но первый же сезон сериала буквально поверг их в шок. В условной средневековой Европе откуда-то появились афроамериканцы (в том числе среди эльфов и колдунов), зато исчез свойственный оригиналу юмор и колорит, а герои начали вести себя не только вопреки канону, но и вопреки элементарной логике. Но особенно верных фанов оскорбил выбор актеров на главные роли. Княжна Цирилла, которая по сюжету должна была быть нескладным подростком, превратилась в пышногрудую юную женщину, а стервозная и умудренная опытом ведьма Йеннифэр, напротив, стала смуглой юной девчонкой.

Тем не менее многие зрители высоко оценили визуальную составляющую и атмосферу сериала, а также прекрасную игру Генри Кавилла. Несмотря на все споры и противоречивые рецензии, «Ведьмак» получил оценку 8,2 на IMDb и продление как минимум на четыре сезона.

Ведьмак

Этот новый комедийный триллер изначально позиционировался как стеб над современными детективными историями в стиле «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей». Однако юмор оценили далеко не все зрители. На премьеру среагировало даже авторитетное издание The Guardian, раскритиковав сериал в пух и прах. По мнению рецензентов, «в голове у сценаристов царит тотальная путаница, в лучшем случае смехотворная, а в худшем – тревожащая». А юмор на экране окрестили «настолько же плоским, насколько скучное название». Кстати говоря, это название официально стало самым длинным в истории Netflix. Кроме того, создателей сериала обвинили в романтизации алкоголизма и в издевательстве над людьми с зависимостью. Так что, несмотря на большое количество просмотров и обаятельную Кристен Белл в главной роли, «Женщина…» не получит продолжения.

Женщина в доме напротив девушки в окне

Не избежал громких споров и популярный анимационный сериал от Netflix. «Большой рот» рассказывает о группе обычных американских подростков. Вступая в пубертатный период, они начинают видеть «гормональных монстров» – воображаемых друзей, которые соблазняют их на непристойные мысли и поступки. Вот только эти самые поступки на практике оказались настолько непристойными, что даже фанаты предыдущего похожего проекта стриминга «Конь БоДжек» сочли мультик чрезмерно пошлым и мерзким. Тем не менее многочисленные нападки не помешали сериалу набрать 7,9 балла из 10 на международном агрегаторе и продлиться на 7-й сезон сразу после премьеры 6-го. Проект спас его высокий возрастной рейтинг. Продюсеры объяснили, что «Большой рот» изначально был рассчитан на взрослых зрителей, а уж никак не на подростков с несформировавшейся психикой.

Большой рот

Джинн (2019)

Здесь негодование проявили ортодоксальные мусульмане. В Иордании шоу даже предложили запретить на государственном уровне. Дело в том, что «Джинн» стал первым сериалом на счету Netflix, снятым на арабском языке. При этом его персонажи ведут себя недопустимо для подростков из исламских семей. Главная героиня в исполнении юной Сальмы Малхас не только вызывающе одевается, но и целуется на экране с двумя разными парнями. Кроме того, в сюжете без должного почтения обыгрывается национальный фольклор. Тинейджеры сталкиваются со злобным джинном, который не только не исполняет желания, но и жестоко убивает одного из друзей.

Джинн

Парфюмер (2018)

Немецкая адаптация нашумевшего романа Патрика Зюскинда, конечно же, не могла не нашуметь и сама. Во-первых, зрители ожидали еще одной красивой и нуарной экранизации в духе фильма «Парфюмер. История одного yбийцы» 2006 года, а получили современное переложение с новым сюжетом. Шестеро выпускников одного интерната встречаются вновь, чтобы узнать, что произошло с их одноклассницей Катериной. А во-вторых, сериал получился, мягко говоря, не для слабонервных. На IMDb сериал получил рейтинг 7,1, однако на второй сезон его из-за противоречивых отзывов так и не продлили.

Парфюмер

Пожалуй, в рейтинге самых скандальных проектов Netflix этот сериал может с честью занять первое место. А все дело в непростой проблеме подросткового суицида, открыто поднятой авторами. По сюжету, старшеклассник Клэй Дженсен обнаруживает на своем крыльце коробку с аудиокассетами, на каждой из которых его покойная одноклассница Ханна Бейкер подробно описывает, из-за чего и из-за кого она покончила с собой. В отличие от предыдущих проектов, споры вокруг сериала возымели скорее положительный, чем негативный эффект. Дело в том, что создатели «13 причин…» правильно расставили акценты, не романтизируя суицид, а, напротив, объясняя детям, родителям и учителям, как его избежать. Однако и здесь не обошлось без осуждения. В частности, шокирующая сцена в последней серии первого сезона, где Ханна совершает самоубийство, оказалась чрезмерно натуралистичной. Выдержав несколько непростых споров, Netflix решил все же вырезать ее из официальной версии сериала.