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Киноафиша Новости После выхода «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби помышляла об уходе из кино

После выхода «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби помышляла об уходе из кино

16 ноября 2022 15:14
После выхода «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби помышляла об уходе из кино

Актрису напугала внезапная популярность.

Роль в «Волке с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе моментально вывела карьеру Марго Робби на совершенно новый уровень, однако у большого успеха была своя цена. Молодая звезда быстро стала очень популярна, поэтому за ней постоянно охотились не знающие личных границ папарацци. В определенный момент актриса даже задумывалась уйти из профессии, но ее переубедила мама. Об этом Робби рассказала в свежем интервью Vanity Fair:

«В самом начале было жутковато. Помню, как говорила своей маме: «Мне кажется, я больше не хочу этим заниматься». А она, посмотрев на меня совершенно невозмутимым лицом, ответила: «Дорогая, думаю, что уже слишком поздно давать задний ход». В тот момент я ясно осознала, что единственный верный выход — двигаться вперед».

Тогда Робби было всего 22 года, но сейчас она уже научилась справляться с проблемой и знает многие хитрости, позволяющие ей избегать встречи с фотографами. Сложнее было уйти от клишированных ролей, которые ей в тот период постоянно предлагали, но и тут Робби нашла выход, запустив собственную продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment.

В этом году у артистки вышла авантюрная трагикомедия Дэвида О. Расселла «Амстердам», а в декабре ее можно будет увидеть в масштабной ретро-драме Дэмьена Шазелла «Вавилон». В 2023-м исполнительница появится в «Барби» Греты Гервиг и «Городе астероидов» Уэса Андерсона, а также будет сниматься в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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