Netflix решил закрыть сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» после второго сезона

Как передает Variety, стрим-сервис Netflix принял решение закрыть сериал «Судьба: Сага о Винкс». Шоураннер Брайан Янг уже подтвердил эту информацию в своих социальных сетях:

«У меня для вас плохая новость: Netflix решил не продлевать «Судьба: Сага о Винкс» на третий сезон. Мне очень сложно принять это, потому что я знаю, как многим из вас понравились последние серии. Я очень благодарен за вашу поддержку, особенно сейчас. Я так рад, что мне выпала честь работать с такой потрясающей командой и что нам удалось создать этот сериал. Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще увидимся в будущем».

Сериал дебютировал на Netflix в январе 2021 года, а премьера второго сезона состоялась в сентябре 2022 года. Всего в рамках шоу вышло 13 серий. «Судьба: Сага о Винкс» представляет собой ремейк популярного итальянского мультфильма «Клуб Винкс». Главные роли на протяжении двух сезонов исполняли Эбигейл Ф. Коуэн («Охота на ведьм»), Ханна ван дер Вестхойзен («Гарнчистер»), Прешес Мустафа («Молодой Морс») и Элиот Солт («Нормальные люди»).

До появления новости об отмене сериал казался достаточно успешным проектом. В период с 5 по 11 сентября был вторым по популярности англоязычным шоу Netflix и третьим по популярности сериалом платформы в целом, уступив лишь «Кобре Кай» и «Суринаму». Сезон держался в десятке популярных проектов платформы в течение пяти недель. Однако такие успехи, судя по всему, Netflix показались недостаточными.