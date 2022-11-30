Томас Сэнгстер исполнит главную роль в сериале «Коварный ловкач»

Также в шоу сыграют звезды «Гарри Поттера» и «Жарких летних ночей».

Стриминговый сервис Disney+ огласил актерский состав предстоящей австралийского сериала «Коварный ловкач» (The Artful Dodger). Презентация прошла на специальном мероприятии, посвященном Азиатско-Тихоокеанским проектам площадки. Главные роли в предстоящем шоу исполнят Томас Сэнгстер («Бегущий в лабиринте»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана») и Майя Митчелл («Жаркие летние ночи»).

«Коварный ловкач» будет основан на классическом романе «Оливер Твист» английского писателя Чарльза Диккенса. Сэнгстер сыграет Джека Докинза, знаменитого плута и карманника, также известного как The Artful Dodger («Коварный ловкач»). Тьюлис исполнит роль Феджина, одного из главных антагонистов оригинальной книги, а Митчелл воплотит на экране леди Белль Фокс.

По словам представителей Disney+, «Коварный ловкач», о разработке которого было объявлено еще в мае этого года, представляет собой драму, действие которой разворачивается в Австралии 1850-х годов. По сюжету, Докинз, который так и не смог избавиться от своей тяги к воровству, начнет вести двойную жизнь хирурга:

«Дерзкие ограбления, операции, от которых зависит жизнь пациентов, блестящие вечеринки и красочный антураж. Зрителей ждет рок-н-ролльная сказка с австралийским колоритом».

Режиссерами проекта выступают Джеффри Уокер («Американская семейка»), Корри Чен («Пять комнат») и Грейси Отто («Школа разбитых сердец»).

Сериал будет сниматься в австралийском штате Новый Южный Уэльс при финансовой поддержке местного правительства.

Ожидается, что шоу выйдет на Disney+ в конце 2023 года.