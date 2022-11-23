В российский прокат выходит документальный фильм о королеве Елизавете II

Завтра, 24 ноября, в российский прокат выйдет документальная картина «Королева Елизавета II» (Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign), повествующая о недавно ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II.

Производство ленты началось еще до кончины монарха в сентябре этого года. Ее выход должен был быть приурочен к 75-летию венчания королевы (в тот момент еще принцессы) со своим спутником жизни Филлипом Маунтбеттеном, но судьба задала этой премьере более мрачный контекст. Конечно же, никто из создателей фильма и подумать не мог о том, что их работа выйдет после смерти Елизаветы, ставшей трагедией не только для Британии, но и для всего мирового сообщества. Однако именно такое стечение обстоятельств дает зрителям уникальную возможность взглянуть на последние дни ее правления и узнать, что говорили и думали о королеве до того, как ее эпоха навсегда стала историей.

Фильм посвящен служению, подвигам и теплым отношениям Елизаветы со своими подданными. Создатели фильма также не стали обходить стороной более неоднозначные и даже скандальные моменты ее правления, например, развод принца Чарльза, трагическую смерть принцессы Дианы и пожар в Букингемском дворце. Специально для документальной картины были записаны интервью с различными специалистами по британской монархии — пресс-секретарем королевы Дики Арбитером, официальным биографом королевской семьи Сарой Брэдфорд, телеведущим Джайлсом Брандретом и журналистом Филом Дампиром.

Режиссером фильма выступил Алан Байрон, автор документальных картин «Принцы дворца», посвященного мужчинам британской королевской семьи, и «Маргарет Тэтчер: Железная Леди».