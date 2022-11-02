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Киноафиша Новости Эмма Робертс и Джеффри Раш возглавили актерский состав экшен-комедии «Веронские шпионы»

Эмма Робертс и Джеффри Раш возглавили актерский состав экшен-комедии «Веронские шпионы»

2 ноября 2022 12:40
Эмма Робертс и Джеффри Раш возглавили актерский состав экшен-комедии «Веронские шпионы»

Фильм о шпионке, которая влюбляется в свой объект.

Как сообщает Deadline, Эмма Робертс («Американская история ужасов») и Джеффри Раш (франшиза «Пираты Карибского моря») исполнят ведущие роли в остросюжетной экшен-комедии «Веронские шпионы» (Verona Spies). Съемочный процесс начнется весной следующего года.

В центре повествования окажется привлекательная барышня, которую по ошибке принимают за шпионку-соблазнительницу. Ей поручают обольстить руководителя фармацевтической компании и выкрасть у него рецепт нового революционного препарата, который может изменить мир. Повстречав свой объект, между ней и им пробегает искра любви, поэтому вместо воровства и убийства она решает сбежать с новым возлюбленным. Ситуацию усложняют охотники за головами, посланные конкурентами фармацевта. Робертс воплотит образ главной героини, а Рашу отведена роль ее нанимателя.

Режиссером фильма выступит комедиограф Фрэнк Корачи, снявший ряд фильмов с Адамом Сэндлером («Смешанные», «Клик: С пультом по жизни», «Певец на свадьбе» и «Маменькин сыночек»). Сценарий написали З. Лапорт Эйри и Брайан Окамото. Производственный процесс курируют продюсеры Монелла Каплан («До скорой встречи») и Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»). В данный момент компания Luminosity Entertainment продает права международным прокатчикам.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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