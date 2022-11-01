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Киноафиша Новости Йоханнес Робертс утвержден режиссером фильма «Приграничный патруль»

Йоханнес Робертс утвержден режиссером фильма «Приграничный патруль»

1 ноября 2022 15:23
Йоханнес Робертс утвержден режиссером фильма «Приграничный патруль»

Над созданием картины также работают авторы «Заклятья» и «Злое».

Как сообщает Deadline, студия Screen Gems назначила Йоханнеса Робертса режиссером своего будущего фильма «Приграничный патруль» (Border Patrol).

Ранее компания приобрела права на сценарий, написанный Ноем Гриффитом и Дэниэлом Стюартом, который лег в основу картины. В данный момент его дорабатывают Грегг Гурвиц, известный по своей работе над «Книгой Генри» с Наоми Уоттс и Джейденом Мартеллом, и Филип Эйснер, один из авторов культового хоррора «Сквозь горизонт» с Сэмом Нилом и Лоренсом Фишберном. Подробности сюжета «Приграничного патруля» пока держатся в секрете, так как фильм все еще находится на очень ранней стадии производства.

Продюсерами картины выступают Джеймс Ван, автор хоррор-франшизы «Заклятье», и Майкл Клир, ранее работавший с тем же Ваном над фильмом «Злое». В настоящее время оба также участвуют в разработке картины «М3ГАН» с Эллисон Уильямс в главной роли.

Робертс известен в первую очередь как режиссер фильмов ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити», экранизации популярной серии игр Resident Evil от той же Screen Gems, и «Синяя бездна», сумевшей при бюджете в всего $5 млн собрать $62 млн в мировом прокате, тем самым широко прославив имя своего автора в индустрии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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