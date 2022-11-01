Йоханнес Робертс утвержден режиссером фильма «Приграничный патруль»

Как сообщает Deadline, студия Screen Gems назначила Йоханнеса Робертса режиссером своего будущего фильма «Приграничный патруль» (Border Patrol).

Ранее компания приобрела права на сценарий, написанный Ноем Гриффитом и Дэниэлом Стюартом, который лег в основу картины. В данный момент его дорабатывают Грегг Гурвиц, известный по своей работе над «Книгой Генри» с Наоми Уоттс и Джейденом Мартеллом, и Филип Эйснер, один из авторов культового хоррора «Сквозь горизонт» с Сэмом Нилом и Лоренсом Фишберном. Подробности сюжета «Приграничного патруля» пока держатся в секрете, так как фильм все еще находится на очень ранней стадии производства.

Продюсерами картины выступают Джеймс Ван, автор хоррор-франшизы «Заклятье», и Майкл Клир, ранее работавший с тем же Ваном над фильмом «Злое». В настоящее время оба также участвуют в разработке картины «М3ГАН» с Эллисон Уильямс в главной роли.

Робертс известен в первую очередь как режиссер фильмов ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити», экранизации популярной серии игр Resident Evil от той же Screen Gems, и «Синяя бездна», сумевшей при бюджете в всего $5 млн собрать $62 млн в мировом прокате, тем самым широко прославив имя своего автора в индустрии.