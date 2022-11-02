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Киноафиша Новости Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»

Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»

2 ноября 2022 16:10
Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»

В картине будет продолжена история героев из оригинального сериала.

Российский стриминговый сервис START представил первый трейлер мелодрамы «Бывшие. Happy end». Фильм станет полнометражным сиквелом популярного сериала «Бывшие».

Разработкой картины START занмается в партнерстве с кинокомпанией Yellow, Black and White. Главные роли исполнили Любовь Аксенова («Майор Гром: Чумной Доктор»), Денис Шведов («Доктор Преображенский»), Наталья Рогожкина («Большая игра») и Сергей Ланбамин («Я буду жить»).

Оригинальный сериал повествует о пациентке реабилитационной клиники для алкоголиков Яне Мироновой (Аксенова) и ее лечащему врачу Илье Русакову (Шведов). Поначалу Илья видел в Яне лишь очередной сложный медицинский случай в своей многолетней практике, но чем больше герой узнавал ее, тем больше проникался к ней симпатией. Со временем между ними вспыхнул насыщенный роман, история которого оказалась полна скандалов, бурных чувств и алкоголя. Но каждый раз, когда Яна и Илья решали держаться подальше друг от друга, сила любви все равно сводила их вместе.

Режиссером фильма выступил Антон Мегердичев, автор таких отечественных хитов, как «Движение вверх», «Метро» и «Сердце пармы».

Фильм «Бывшие. Happy end» выйдет в российских кинотеатрах 22 декабря.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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