Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»

Российский стриминговый сервис START представил первый трейлер мелодрамы «Бывшие. Happy end». Фильм станет полнометражным сиквелом популярного сериала «Бывшие».

Разработкой картины START занмается в партнерстве с кинокомпанией Yellow, Black and White. Главные роли исполнили Любовь Аксенова («Майор Гром: Чумной Доктор»), Денис Шведов («Доктор Преображенский»), Наталья Рогожкина («Большая игра») и Сергей Ланбамин («Я буду жить»).

Оригинальный сериал повествует о пациентке реабилитационной клиники для алкоголиков Яне Мироновой (Аксенова) и ее лечащему врачу Илье Русакову (Шведов). Поначалу Илья видел в Яне лишь очередной сложный медицинский случай в своей многолетней практике, но чем больше герой узнавал ее, тем больше проникался к ней симпатией. Со временем между ними вспыхнул насыщенный роман, история которого оказалась полна скандалов, бурных чувств и алкоголя. Но каждый раз, когда Яна и Илья решали держаться подальше друг от друга, сила любви все равно сводила их вместе.

Режиссером фильма выступил Антон Мегердичев, автор таких отечественных хитов, как «Движение вверх», «Метро» и «Сердце пармы».

Фильм «Бывшие. Happy end» выйдет в российских кинотеатрах 22 декабря.