Карен Шахназаров рассказал о неприятных в работе актерах: «Доводилось снимать с роли»

Уже несколько дней в соцсетях обсуждают список лучших артистов 2022 года. По традиции, там такие же имена, которые были в прошлом году и позапрошлом: Безруков, Боярская и прочие. «Ничего не меняется», — шутят поклонники. Многие говорят, что «старички» попросту не пускают молодых и талантливых, хотя ВЦИОМ и утверждает, что, делая обзвоны, они связываются с россиянами разных возрастов.

Прошел даже слух, что есть некий «черный список» артистов, которым специально не дают пробиться, пуская лишь примелькавшихся звезд. Эту историю прокомментировал создатель легендарных фильмов «Курьер» и «Мы из джаза» Карен Шахназаров.

Режиссер уже не первый год говорит — в России полно интересных и разноплановых артистов, которых можно снимать не только в кино, но и сериалах. Но нужно дать им доступ к режиссерам и кастинг-директорам. А вот что касается «черного списка», это не может быть правдой.

«Нет, такого нет. Но мне доводилось снимать актеров с роли. В том числе за срыв съемки — бывали и такие моменты. Но не могу сказать, что даже этих актеров я внес в какой-то черный список, — откровенно признался Шахназаров в беседе с «Утро-Новости».

Более того, режиссер всегда дает второй шанс тем, кто провинился. Особенно, если видит перед собой талантливого артиста, стремящегося работать. За годы жизни у него были и средние артисты, и совсем плохие. Но каждого можно научить и сделать достойным своей профессии. При этом Карен Георгиевич хвалит даже неоднозначный проект «Камеди Клаб», говоря о том, что и там спокойно мог бы найти достойных представителей этого жанра.

Список лучших актеров 2022 года Шахназарова совсем не удивил, ведь он относится к нему философски. По его мнению, история должна рассудить, лучший это был артист или нет. Кроме того, сравнивать разноплановых артистов как минимум странно. В пример он привел Евстигнеева и Папанова —даже сегодня невозможно сказать, кто из них лучше.

Легендарный режиссер предложил не хаять список, но при этом не забывать о многих других молодых артистах, которыми так богата наша страна и которые ждут своего часа, чтобы доказать и показать, на что они способны.