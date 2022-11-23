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В сети появились первые десять минут фильма DC «Черный Адам»

23 ноября 2022 16:51
В сети появились первые десять минут фильма DC «Черный Адам»

Кинокомикс с Дуэйном Джонсоном получил ранний цифровой релиз.

Вчера кинокомикс DC «Черный Адам» получил официальный цифровой релиз. В честь этого студия Warner Bros. опубликовала фрагмент с первыми десятью минутами фильма. В представленной сцене показана завязка картины с Дуэйном Джонсоном, разворачивающаяся за несколько тысячелетий до основных событий.

За месяц на больших экранах дорогостоящий супергеройский блокбастер заработал в мировом прокате всего $367,4 млн, из которых на долю США приходится $157,6 млн. Несмотря на то, что картина была прохладно встречена критиками, зрительская оценка оказалась на порядок выше, однако в коммерческом плане она все равно должным образом не монетизировалась. Ранний цифровой релиз обусловлен как раз неожиданно посредственными кассовыми показателями боевика.

По сюжету, наделенный божественной мощью Тет-Адам (Джонсон) вырывается из длительного заточения в современном мире, где существуют металюди. Возродившемуся Адаму бросает вызов старинная супергеройская команда Общество справедливости Америки, а также злодейская теневая организация Интербанда, лидер которой мечтает о мировом господстве. Параллельно Адам взаимодействует со смышленым подростком и его матерью из местного сопротивления, что в итоге заставляет сурового протагониста смягчиться, но это не касается его отношения к врагам. Заканчивается лента намеком на масштабный кроссовер с Суперменом в исполнении Генри Кавилла. Джонсон твердо намерен реализовать задуманное, даже несмотря на не лучшие сборы «Черного Адама».

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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